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Sağlık

‘Uyku Mimarı' İstikbal

Türkiye'nin İstikbal'i, dünyanın uyku mimarı olmamızın altında yıllardır özenle tasarladığımız binlerce mutlu uyku yatıyor. Uyku dendiğinde akla İstikbal geliyor.

16 Mart 2021 Salı 15:25 - Güncelleme: 16 Mart 2021 Salı 15:25
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Sağlığın her şeyden daha değerli olduğunu bizzat yaşayarak deneyimlediğimiz bu günlerde, kaliteli ve sağlıklı bir yaşamın yolu iyi uyumaktan geçiyor. İyi uyku tanımı herkes için farklı ancak doğru yatağı seçmek iyi uykunun ön şartı kabul ediliyor.

Türkiye'nin lider mobilya markası İstikbal; daha konforlu ve kaliteli bir uyku deneyimi sunmak için her bünyeye ve yapıya uyacak farklı seçenekler geliştirirken yılların getirdiği uzmanlık ve birikimini kullanıyor.

Özellikle yatak teknolojisi için geliştirdiği destekleyici yay ve yenilikçi kumaşlarıyla uyku sağlığını hep bir adım öteye taşımak için çalışıyor.

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