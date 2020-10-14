AA 14 Ekim 2020 Çarşamba 12:09 - Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 12:09

Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde Türkiye'nin değişik yerlerinde sahte içki zehirlenmesi vakalarının görüldüğünü, hastanelerinde şu an için henüz böyle bir hasta kabulünün bulunmadığını belirtti.

Metil alkolle yapılan içkilerin sahte olarak adlandırıldığını ifade eden Gündüz, bunların tüketiminin zehirlenmeye ve koma tablosuna yol açtığını anlattı.

Metil alkolle yapılmış içkiyi tüketenlerin bir an önce sağlık kuruluşlarına gitmesi gerektiğine dikkati çeken Gündüz, "Bunları tüketenlerin önce görme bozukluğu ortaya çıkabilir. İlk belirtisi olabilir, görme duyusunu kaybedebilir. Arkasından da hızlı bir şekilde bilinç kaybıyla ve komayla devam eden bir süreç başlar. Bu da alkolün içerisinde gerçekten etil değil de metil alkol olduğunun bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Böyle bir durumda eğer böyle bir içecek tüketildiyse çok hızlı bir şekilde sağlık kuruluşlarına başvurulmasını şiddetle öneriyorum, geç kalmadan." diye konuştu.

- SAHTE İÇKİ YAPIMINDA DEZENFEKTAN KULLANILMASI

Gündüz son zamanlarda alkol yapımında dezenfektan kullanılmasıyla ilgili de durumların yaşandığını dile getirdi.

Dezenfektanların içerisinde de alkolün yanı sıra farklı kimyasalların da bulunduğunu aktaran Gündüz, şunları kaydetti:

"Bunlardan da faydalanarak böyle içeceklerin yapılması gerçekten bir insanı öldürmek için son derece uygun ortam oluşuyor. Bunu yapanların doğrudan bir insanın ölümüne yol açacağını bilerek yargılanması ve çok ciddi cezalar alması kesinlikle gerekiyor. Çünkü bu tür girişimler bir insanı hayattan koparmaya son derece yatkın girişimlerdir. O nedenle toplumun da çok dikkatli olması gerekiyor. Dezenfektanın içerisinde etil alkolün yanı sıra başka kimyasalların da olması ve bunların tüketilmesinin insanlarda zehirlenmeye yol açması çok mümkün. Alkol oranı da zaten çok yüksek, etil de olsa. İnsan etil alkolle de zehirlenebilir. Dezenfektanın içerisinde bulunan diğer kimyasallarla da zehirlenebilir. Bunların tamamı bir arada olursa bir insanı çok rahatlıkla, hızlı bir şekilde komaya sokabilir ve ölümüne yol açabilir. Bütün bu diğer kimyasalların da tüketilmesi zehirlenmenin şiddetini daha da çok artıracaktır ve hakikaten çok ağır sonuçlara yol açacaktır."

- "DAHA GEÇ OLGULARDA ÖLÜM KAÇINILMAZ OLUYOR"

Gündüz, sahte içkinin ölüme yol açabilecek son derece ciddi bir durum olduğunu söyledi.

Bu tür içecekleri tüketenlerin dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Gündüz, "Böyle bir tablonun olması insanları doğrudan ölüme götürüyor. Komada kalmasına yol açıyor ya da bitkisel hayatta kalmasına neden olabiliyor. Özellikle bu tür içecekleri tüketenlerin çok dikkatli olması gerek. Görme bozukluğuyla başlayıp sonra bilinç kaybıyla devam eden, daha sonra nefes alıp verişlerin durduğu hatta kalbin durma noktasına geldiği bir tablo ortaya çıkıyor ve derin bir koma durumu ortaya çıkıyor. Daha geç olgularda ölüm kaçınılmaz oluyor. Bu tür içecekleri tüketenlerin son derece dikkatli olması ve böyle bir olasılığa karşı da tedbirli olmasında çok büyük bir fayda var. Çünkü ölümle sonuçlanma ihtimali çok yüksek bir tablo." değerlendirmesinde bulundu.