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Sağlık

Uzmanı uyardı! İşte domuz gribine karşı yapılması gerekenler

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte halk arasında domuz gribi endişesi yeniden başladı. Peki domuz gribi nedir, nelere dikkat etmek gerekir? İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatih Yıldırım, influenza virüsü hakkında çarpıcı uyarılarda bulundu.

TM Dijital Haber Merkezi22.01.2020  11:18 - Güncelleme: 22.01.2020  11:18

Domuz gribi nedir, nasıl bulaşır? Domuz gribi belirtileri nelerdir? Hastalık neden uzun sürüyor? Vücut direncimizi nasıl artırabiliriz? İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatih Yıldırım, tüm merak edilenleri anlattı.

TürkMedya Dijital Haber Merkezi’nden Ezgi Aşık’a konuşan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatih Yıldırım, domuz gribinin her sene görüldüğünü belirtti. Yıldırım, “Domuz gribi mevsimsel influenzanın adlandırılmasıdır. Her sene görülebilen salgındır, bu yüzden telaş yapmaya gerek yok.” ifadelerini kullandı.

Gribal enfeksiyonun solunum yoluyla yayıldığını belirten Dr. Fatih Yıldırım, “Gribal enfeksiyona sebep olan virüsler bu mevsimlerde aktif oluyor. Enfeksiyon kişiden kişiye solunum yoluyla yayılarak hastalıklara sebep oluyor. Hasta kişinin hapşırmasıyla havayı soluyan kişilere hastalık buluşabiliyor.” dedi.

“ENFEKSİYON KALABALIK ORTAMLARDA YAYILIYOR”

Kalabalık şehirlerde enfeksiyonu engellemenin zor olduğunu söyleyen Fatih Yıldırım, “Nüfusu kalabalık şehirlerde insanların sık kullandığı metro, otobüs, dolmuşlarda enfeksiyonun yayılması çok hızlı gerçekleşiyor. Bu yüzden kalabalık şehirlerde enfeksiyonu önlemek çok zor, gripli ortamlarda bulunmamak gerekiyor.” şeklinde konuştu.

“MEYVE VE SEBZE TÜKETİMİNE DİKKAT ETMEK GEREKİYOR”

Grip aşısının önemine dikkat çeken Yıldırım, “Domuz gribi mevsimsel influenzanın adlandırılmasıdır. Her sene görülebilen salgındır, bu yüzden telaş yapmaya gerek yok. Ellerimizi sık sık yıkamamız, meyve ve sebze tüketmemiz gerekiyor. Eğer grip olduysak muhakkak maske takmamız gerekiyor.” dedi.

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