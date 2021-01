Uzmanlar uyardı! 70 gramdan fazlası kanser sebebi olabilir

DHA 08 Ocak 2021 Cuma 15:51 - Güncelleme: 08 Ocak 2021 Cuma 15:51

Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik bölümü Arş. Gör. Eda Balcı, halk arasında 'bağırsak florası' olarak da bilinen 'bağırsak mikrobiyotası' ile ilgili önemli bilgiler aktardı. Bağırsakta bulunan canlı organizma bütünlüğüne 'bağırsak mikrobiyotası' adı verildiğini belirten Balcı, 'Bu canlı organizmalar yararlı ve zararlı türlerde olabilir. Bağırsak mikrobiyotasını, genetik, beslenme, fiziksel aktivite ve yaş gibi birçok faktör etkileyebilmektedir. Bu faktörlerin başında ise beslenme gelmektedir' diye konuştu.

'UYKU BİLE ETKİLİYOR'

Balcı, bazı gıdalar ve farklı diyet tiplerinin, bağırsaktaki canlı organizmaların sayısını ve sağlığını etkileyebildiğine vurgu yaparak, 'Probiyotikler, prebiyotikler, lif açısından zengin sebze ve meyveler, egzersiz, stresten uzak durmak ve yeterli uyku, bağırsak sağlığı için oldukça önemlidir. Tabi, bazı besinlerin fazla tüketimi ise bağırsak hastalıkları için risk faktörlerindendir. Rafine, işlenmiş gıdalar ve yüksek hayvansal protein tüketimi bağırsak sağlığı için olumsuz sonuçlara neden olabilmektedir. Bu konu ile ilgili yapılan bir çalışmada, ambalajlı gıdaların ve yüksek hayvansal protein içeren bir diyet programının bağırsak sağlığını oldukça kötü etkilediği, bağırsaktaki zararlı ve yararlı bakterilerin dengesini değiştirdiğini göstermektedir' ifadelerini kullandı.

'ÖZELLİKLE SALAM VE SUCUK TÜKETİRKEN DİKKAT'

Balcı, hayvansal protein kaynağı olan kırmızı etin ve kırmızı etin işlenmiş hallerinin (salam, sucuk gibi) fazla tüketiminin, özellikle kalın bağırsak kanseri oluşumunda rol oynadığına şu sözlerle dikkat çekti:

'Bunun ile ilgili yapılan bir çalışmada günde 2 porsiyon kırmızı et tüketen insanlarda bağırsak kanserine yakalanma riski haftada yalnızca 1 porsiyon kırmızı et tüketenlerle kıyaslandığında yüzde 35 oranında arttığı gözlenmiştir. Kırmızı et yüksek kaliteli protein kaynağıdır. Özellikle çinko ve demir minerallerinden oldukça zengindir. Vitaminlerden B3, B6 ve B12 vitaminlerinden de zengindir. Bu vitaminlerden özellikle B12 vitamini yalnızca hayvansal kaynaklarda bulunduğu için kırmızı ette B12 vitamini yönünden oldukça iyi bir kaynaktır. Tüm bu faydalı etkilerine karşın kırmızı et tüketilmesine dikkat edilmesi gerekmektedir. Özellikle kırmızı etin işlenmesi ile yapılmış sucuk, salam gibi besinler sağlığımız için ciddi risk oluşturabilmektedir.'

'GÜNLÜK 70 GRAMI AŞMAMALI'

İngiltere’de yapılan bir çalışmada günlük 70 gram ve üzerinde kırmızı et tüketenlerde bağırsak kanseri riskinin artış gösterdiğinin altını çizen Balcı, 'Bu yüzden kırmızı et için günde 70 gramdan az tüketimi önerilmiştir. Günlük tüketilmesi gereken miktardan fazla kırmızı et tüketmemeye dikkat edilmeli, özellikle de işlenmiş kırmızı et tüketiminden bağırsak sağlığımız için uzak durulmalıdır' önerisinde bulundu.