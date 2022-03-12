Uzmanlar uyardı! Dünya genelinden 3 kat fazla tüketiliyor, birçok hastalığı tetikliyor

IHA 12 Mart 2022 Cumartesi 10:10 - Güncelleme: 12 Mart 2022 Cumartesi 10:10

Medicana İnt. Samsun Hastanesi Diyetisyen Cemre Balkan doğru tuz tüketimi konusunda uyarılarda bulundu. Tuzun kas ve sinir fonksiyonları üzerinde önemli görevlerinin olduğunu belirten Diyetisyen Balkan, "Kan basıncının düzenlenmesinde, vücut sıvı dengesinin ayarlanmasında, kas ve sinir fonksiyonlarında önemli görevleri vardır. Dünya Sağlık Örgütü hipertansiyon, kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları başta olmak üzere obezite, diyabet ve bazı kanser türlerinden korunmak ve kemik sağlığını olumsuz etkilememek amacıyla günlük olarak tüketilmesi gereken tuz miktarını günde 5 g'dan az (2 g'dan az sodyum) olarak önermektedir. Dünyada kişi başına günde ortalama 9-12 g tuz tüketilirken, Türkiye'de ortalama tuz tüketimi sağlıklı bir insanın alması gereken oranın yaklaşık üç katından fazladır. Bu yüzden çocukluk çağından itibaren beslenme alışkanlıklarının düşük tuz tüketimi sağlayacak şekilde planlanması, uzun vadede bu hastalıkları ve bunların kötü sonuçlarını önlemeye yardımcı olacaktır" diye konuştu.

"TUZ TÜKETİMİNİN AZALTMANIN YOLLARI"

Sebze ve meyve tüketiminin arttırmayı öneren Balkan, "Yemek pişirirken aromalandırmak için baharat ve taze otlardan faydalanın. Yemeklerin tadına bakmadan tuz atmayın. Sofrada tuzluk bulundurmayın. Etiket okuma alışkanlığı kazanın. Bazı hazır paketli ürünlerde yüksek oranda ilave tuz bulunabiliyor. Potasyumdan zengin patates, pancar, muz, kuru kayısı, kuru fasulye gibi besinleri bol tüketin. Ketçap, turşu, zeytin, salata sosları gibi ürünleri kullanırken porsiyon miktarına dikkat edin.Kavrulmuş kuru yemişlerin tuz içeriği yüksektir. Kavrulmamış, çiğ kuru yemişleri tüketin. Yoğurt, cacık, ayranın içine tuz yerine dereotu, maydanoz, taze nane ekleyin. Fast food tarzı besinler de yüksek tuz içerir, tüketimini sınırlandırın. Fazla tuz tüketiminin vücutta şişlik ve ödeme sebebiyet verebileceği de unutulmamalı ; bol sıvı tüketimine önem verilmeli" şeklinde konuştu.