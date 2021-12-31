Uzmanlar uyardı: Koronavirüs tedbirleri yılbaşında daha sıkı uygulanmalı

AA 31 Aralık 2021 Cuma 14:39 - Güncelleme: 31 Aralık 2021 Cuma 14:39

Altun, AA muhabirine, Kovid-19 salgınının yaklaşık 2 yıldır dünyayı tehdit ettiğini söyledi.



Salgının insanların gündelik yaşamında ciddi kısıtlamalara yol açtığını anlatan Altun, "Kısıtlamalardan vazgeçmemek gerekiyor. Şimdi de yeni bir varyant, Omicron varyantı var. Dünyada çok hızlı yayılıyor. Delta varyantına oranla bulaşıcılığı 4 ila 6 kat daha fazla." dedi.

Altun, bu nedenle insanların kapalı mekanlarda çok fazla vakit geçirmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Evet yılbaşı özel bir gün, insanlarımız çeşitli eğlence mekanlarına gidip eğleniyor olabilir. Bu mekanlar büyüklüğüne göre İl Hıfzıssıhha Kurulunca önceden belirlenen sayılardan daha fazla kişi almamalı. Çünkü bu eğlence mekanlarında insanlarımız bir şeyler yiyip içiyorlar, maske kullanımı söz konusu değil. Dolayısıyla içerideki insan sayısı ne kadar fazlaysa bulaşın da o kadar artacağı ortadadır." diye konuştu.

Dünyada salgının dördüncü pikinin yaşandığını dile getiren Altun, şunları kaydetti:

"Geçen nisan ayındaki pikte bir günde en fazla dünya çapında 900 bin hasta bildirilirken, 30 Aralık itibarıyla Omicron varyantına bağlı olarak dünyada 1 milyon 900 bin yeni vaka bildirilmiş. Çok fazla bir bulaş var. O yüzden yurttaşlarımıza önerim, yılbaşını çekirdek aileleriyle evlerinde geçirsinler. Evet dünyayı tehdit eden bu hastalıktan kurtulma sonrasında, daha serbest, sevdiklerimizle birlikte eğlence mekanlarında bunları kutlayacağımız günlerimiz olacak. O yüzden yılbaşında mümkünse kapalı mekanlarda bulunmasınlar ve çekirdek aileleriyle olsunlar. Eğlence mekanlarına gidenler ise olabildiğince havalandırılabilir yerlere gitmeli ve maskelerini kesinlikle takmalıdır."

Prof. Dr. Altun, hastalıktan korunmanın tek koşulunun aşılanmak olduğunu vurguladı.

Türkiye'deki aşılanma oranlarının düşük seyrettiğini savunan Altun, "Mutlaka ama mutlaka aşılanma takvimini tamamlamamış bireylerin, takvimi tamamlaması gerekiyor. Ülkemizde 12 yaş üzerinde aşılanmamış 19 milyon insan var. Aşılanma oranımızı yüzde 85'lere çekmeden bu hastalıktan kurtulma şansımız yok." dedi.