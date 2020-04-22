Uzmanlar uyarıyor: Çocuğun uzun saatler ekrana bakması göz sağlığını tehlikeye düşürüyor

DHA 22 Nisan 2020 Çarşamba 10:02 - Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 10:02

Pendik Medipol Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr. Mehmet Göksel Ulaş, karantinada saatlerini ekran başında geçiren çocukları ve gençleri göz sağlığı açısından uyararak tavsiyelerde bulundu. Dr. Mehmet Göksel Ulaş, telefon, televizyon, tablet gibi teknolojik aletlere uzun süre bakmanın ileride büyük hasara neden olabileceğini belirterek özellikle ailelere bu konuda dikkatli olmalarını tavsiye etti.

GÖZLERDE KAYMA YAŞANABİLİR

Dr. Ulaş, uzun süre ekrana bakmanın göz üzerindeki etkisini şu şekilde açıkladı: "Telefon, tablet, bilgisayar ve televizyona uzun süre bakmak gözlerde ağrı, yanma, batma, göz kırpma refleksinin azalmasına bağlı göz kuruluğu, kızarıklık, bulanık görme ve gözlerde kayma oluşturabilir. Özellikle yakın mesafede bulunan telefon, tablet, bilgisayar gibi cihazlar uzun dönemde miyopi riskini anlamlı olarak arttırdığı bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır. Bu sebeple; çocuklarda gözde kırma kusuru meydana gelebilmekte, gözlük kullanma ihtiyacı olabilmektedir. Gözlük kullanan çocuklarda göz numaralarında ilerleme daha çok görmekteyiz. Gözlerde ağrı, yanma, batma, kızarıklık gibi belirtiler meydana geldiğinde uzun süredir ekrana bakıldığını bize gösterebilir ve mümkünde çocuklarımızı bu aletlerden uzaklaştırmak gerekir. Uzaklaştırmaya rağmen aynı şikayetler azalmadan devam ediyorsa uzman hekim görüşü ile göz damlası ya da gözlük kullanılabilmektedir."

5 YAŞ ÜZERİ 2 SAATTEN FAZLA İZLEMESİN

İdeal ekrana bakma programının çocukların göz sağlığı açısından oldukça önemli olduğuna değinen Dr. Ulaş, şu bilgileri paylaştı: "0-2 yaş çocuklar mümkün olduğunca ekrana baktırılmamalıdır. 2-5 yaş arası çocuklar bir günde toplam 1 saat, 5 yaş ve üzeri çocuklar bir günde toplam 2 saat süre ile ekrana bakabilir. Özellikle yakın mesafede bulunan telefon, tablet, bilgisayar gibi cihazlara bakarken 20 dakikada bir 20 saniye boyunca uzak bir noktaya bakması önerilir. Mesela camdan dışarıyı izleyebilir. Yakından ekrana bakmak için mesafe en az 30 cm olmalıdır. 30 cm'in altındaki mesafelerde özellikle miyopi oluşma ve oluşan miyopinin ilerleme riski fazladır. Evde kalmamız gereken, sosyal mesafeye uymamız gereken bugünlerde uygulaması zor bir durum olmasına rağmen özellikle okul çağındaki çocukların günde en az 2 saat dışarıda zaman geçirmesi miyopi gelişim riskini yüzde 35 azalttığı ve ilerleme riskini yüzde 50 oranında azalttığı kanıtlanmıştır."