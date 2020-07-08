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Sağlık

Uzmanlar uyarıyor: Sıcaklık artışı koronavirüsün bulaşmasına engel değil

Dicle Üniversitesi (DÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Tekin, hava sıcaklığındaki artışın yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaşma riskini azaltacağı yönündeki düşüncelerin doğru olmadığını belirtti.

AA08 Temmuz 2020 Çarşamba 11:08 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 11:08
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Aynı zamanda DÜ Kovid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü olarak görev yapan Prof. Dr. Tekin, AA muhabirine, sıcaklıkların artmasının koronavirüsü nasıl etkileyeceği yönünde sorularla karşılaştıklarını söyledi.

Güneydoğu Anadolu'nun sıcak bir bölge olduğuna değinen Tekin, buna rağmen son dönemlerde bölgede vaka sayısında artış yaşandığına dikkati çekti.

Sosyal mesafeye uyulmadığı ve maske takılmadığı durumlarda havanın sıcak olmasının koronavirüse karşı etkili olmadığını anlatan Tekin, "Çünkü öksürük yoluyla damlacıklar yakın temasta kişiye bulaşabiliyor. Sıcaklar koronavirüsü tamamen engellemiş olsaydı Suudi Arabistan'da veya Afrika'da vaka görmememiz gerekiyordu." dedi.

Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu an biliyoruz ki Brezilya'da çok fazla vaka var çünkü insanlarda sosyal mesafeye uyma veya maske takma oranı çok düşük. Bölge insanımızda sıcaklara ciddi bir güven var. 'Sıcaklık arttı, 40 dereceleri bulacak ve artık virüs bulaşmayacak.' görüşü tamamen doğru değil. Sıcaklar sadece bir avantaj sağlar. Sosyal mesafeyi korursanız, maske takarsanız hastalığın bulaşma oranı düşebilir ama tek başına sıcaklık hiçbir işe yaramıyor."

Sıcak havalarda dahi maske takılması, sosyal mesafeye uyulması ve el hijyenine özen gösterilmesi gerektiğini belirten Tekin, gelecek haftalarda daha sıcak günler yaşanacağını, buna güvenerek hareket edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Tekin, "Kurallara uymamazlık yapmayalım. Sıcaklıklara güvenip '40, 50 dereceleri görüyoruz virüs olmayacak.' deyip, bu güvenle normal hayatımıza devam etmeyelim. Maske ve sosyal mesafeyi ısrarla vurguluyoruz çünkü bunlar olmazsa olmazımız. Lütfen bu uyarıları dikkate alalım." diye konuştu.

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