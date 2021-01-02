Uzmanlardan D vitamini tavsiyesi: Haftada üç gün hamsi yiyin

DHA 02 Ocak 2021 Cumartesi 10:04 - Güncelleme: 02 Ocak 2021 Cumartesi 10:04

ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nermin Berik, sağlıklı beslenme için balığın önemini anlattı. Anne sütünden sonra en nitelikli ideal besin bileşiminin su ürünlerinde bulunduğunu söyleyen Berik, özellikle balığın A, D, E ve K vitaminleri, yani yağda çözünen vitaminler açısından çok nitelikli olduğuna dikkat çekti.

Pandemi sürecinde hekimlerin özellikle D vitamini alınması yönünde önerileri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Nermin Berik, "D vitamini sadece kovid dönemi için değil, bağışıklık sistemi ve sağlıklı yaşam için yaşam boyu gerekli olan bir vitamindir. D vitamini için en iyi kaynak su ürünleri ve balık. Özellikle yağlı deniz balıkları çok iyi kaynaklardır. Bizim yağlı balık diye tanımladığımız kara etli ya da kırmızı etli dediğimiz balıklardır. Hamsi buna çok iyi bir örnektir. Düzenli olarak haftada en az üç gün tüketildiğinde; sağlıklı bireylerin takviye almalarına gerek olmadan D vitamini ihtiyacı karşılanabilir. Üstelik içindeki karbohidrat miktarı çok düşük olduğu için diyabeti olanlar da yiyebilirler. Düzenli balık tüketerek D vitamini alır, sağlığımızı koruruz. Balığı ve su ürünlerini D vitaminiyle de sınırlamıyoruz. Yani sağlıklı beslenmek ve pek çok hastalıktan korunmak için su ürünlerini yaşam boyu düzenli olarak tüketmeliyiz" dedi.

'DÜNYADAKİ EN İYİ HAMSİ KARADENİZ'DE'

"Bana göre dünyadaki en iyi hamsi Karadeniz hamsisidir" diyen Prof. Dr. Nermin Berik, şunları söyledi:

"Yani insanın ihtiyaç duyabileceği hemen her şeyi içinde barındırıyor. Mineraller açısından zengin, hep takviye diye almak istediğimiz ne varsa o küçük hamsi içinde var. Yani boyu küçük ama besin zenginliği çok büyük. Bana göre bir numara Karadeniz hamsisidir. Yaşam koşulları farklıdır. Yaşam alanlarındaki besin (yem) niteliği, suyun sıcaklığı, mineral ve tuz içeriği etkilidir. Küresel ısınma balıkların göç zamanlarını, yollarını ve yönlerini de değiştirmektedir. Marmara'daki hamsi pek göç etmiyor. Diğeri daha hareketli, o yüzden kas dokusu sporcu gibi daha sıkı, daha parlak, daha yağlıdır. Yağ lezzeti ve besin değerini artırır. Çanakkale'de benim gibi özellikle sardalyasız yapamayanlar var. Temmuz, ağustos ayları özellikle en fazla yağlandığı ve ızgaraya geldiği dönemdir. Daha sonra bu balığı palamut izlemektedir. Aralık ayı hamsinin en lezzetli olduğu zamandır. Mart ayına kadar küçük balık grubunda hamsi yiyelim. Hatta bu balığı kılçıklarıyla tüketelim. Çünkü kalsiyum ihtiyacımızı da almış olacağız. Hamsi haftanın yedi günü yenebilir. Başka bir örnek var mıdır ki; hem tatlısı, hem turşusu yapılsın. Yani hamsinin çeşitleri saymakla bitmiyor. Karadeniz mutfağı bunun en muhteşem örneklerindendir. Turşusu, tatlısı, dolması, köftesi, çorbası, ekmeği, pilavı. Yani balık sevmiyorum diyen herkesin kabul edebileceği bir örnektir. Çocuklar köfte sever, köftesini yapın. Asma yaprağına sarın, pazıya sarın, ıspanaklı yapın. Sebze seviyorum diyen insanlar için bile sınırsız çeşidi var. Sabah itibariyle protein almak önemlidir. Kahvaltı seçenekleri içinde bile kullanabiliyorsunuz."

'HAFTADA DÖRT GÜN BALIK TÜKETİYORUM, D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİM YOK'

Balıkçı Esma Kocabaş (52) ise, Karadeniz hamsisinin daha lezzetli olduğunu belirterek, "Doğma büyüme balığın içindeyim. Haftanın dört günü mutlaka balık tüketiyorum ve hiç D vitamini eksikliğim yok. Ekstra bir takviye de almıyorum. O yüzden herkes balık yemelidir. Karadeniz hamsisi daha lezzetli. Marmara'nın hamsisi de güzel ama Karadeniz hamsisinin lezzetiyle aynı değil. O yüzden Karadeniz hamsisi daha iyi" dedi.

Balıkçı Engin Tunç, "Yağlı balıkta D vitamini bulunuyor. Balık omega içerdiği gibi D vitamini de içeriyor. Sonbaharda bütün balıklar yağlıdır. Her balığın da kendine göre yağı var. İnsanlar bol bol balık tüketerek, bol bol D vitamini alsın. Kültür balıkları da yağlı ama doğal balıkları daha çok tavsiye ediyoruz. İnsanlar bu balıkları bol bol tüketip, D vitamini alabilirler. En değerlisi Karadeniz hamsisidir. Çünkü Karadeniz'in suyu besleyici ve tatlı. Dolayısıyla orada çıkan bütün balıklar lezzetli. Karadeniz hamsisi, tekiri, mezgiti, palamudu, lüferi, hepsi ayrı bir lezzetlidir" diye konuştu.

Balık Hali’nden hamsi alan Suat Başaran da "Ailece seviyoruz, haftada bir gün yiyoruz. Bütçemize uygun. Sardalyayı da tercih ediyoruz ama hamsiyi daha çok seviyoruz. Çanakkale halkı olarak balık yemeyi seviyoruz. Kış aylarında, hem salgın da var. Evde olduğumuz süre içinde de sağlıklı besin kaynağı olarak, balık tüketerek bu dönemi atlatmaya çalışıyoruz" dedi.