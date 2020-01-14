Uzmanlardan hastalıklara karşı ''pul biber'' önerisi

AA 14.01.2020 11:41 - Güncelleme: 14.01.2020 11:41

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Aile Hekimi ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Öğr.Üyesi Serhat Koran, kışın metabolizmanın yavaşlamasına bağlı kilo alımına ve hastalık riskine karşı önerilerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koran, kırmızı pul biberin güçlü bir antioksidan olduğunu belirterek "Vücudun enerji metabolizmasında rol oynayan B6 vitamini ve A vitamini içerir. Kandaki kollesterol ve trigliseridi düşürür. Metabolizmayı hızlandırdığı için kilo vermede de etkilidir. Ancak, peptik ülseri olan hastalar pul biberi dikkatli tüketmeliler. Fazla tüketilmesi mide yanması, karın ağrısı, ishal şikayeti yapabilir." ifadelerini kullandı.

İçerdiği capsaisin maddesi sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren kırmızı pul biberin faydalarını aktaran Koran, C vitamini almak için genelde limon tüketildiğini, ama kış aylarının vazgeçilmez baharatlarından biri olan kırmızı pul biberin limondan fazla C vitamini içerdiğini bildirdi.

Koran, bunun yanı sıra capsaisin maddesinin güçlü bir ağrı kesici olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ayrıca burun ve solunum yollarındaki mukus tıkaçların temizlenmesine neden olur. Kırmızı pul biberi muhafaza ederken çok dikkatli olunması gerek. Nemlenmiş kırmızı pul biberin içerisinde aflatoksin maddesi birikebilir. Bu madde toksik olup karaciğer kanserine neden olabilir. Bu nedenle kırmızı pul biberi mümkün olduğu kadar serin yerlerde ya da buzdolabında saklamak gerekir.

Yarım limon, 3 yemek kaşığı az yağlı yoğurt ve 1 çay kaşığı pul biber karışımını 15 gün akşam yatmadan önce tüketin. Bu formül yağ yakımını hızlandırırken hastalıkların önlenmesine yardımcı olur."