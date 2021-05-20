Uzmanlardan koronavirüs sonrası 'nörolojik hastalık' uyarısı

DHA 20 Mayıs 2021 Perşembe 15:02 - Güncelleme: 20 Mayıs 2021 Perşembe 15:02

Kovid-19'a eşlik eden nörolojik bulguların oldukça yaygın olduğunu ifade eden Medicana Avcılar Hastanesi Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Nejla Çabuk, "Baş ağrısı, baş dönmesi, bilinç bulanıklığı, bilişsel bozukluklar, uykusuzluk, dengesizlik, tat ve koku kaybı, kas ağrısı ve güçsüzlük Kovid-19 enfeksiyonunda rastlanan başlıca nörolojik bulgulardır. Kovid-19'un gösterdiği nörolojik bulgular, virüsün hem merkezi hem de periferik sinir sistemini etkilediğini göstermektedir. Bu bulguların yanı sıra beyin işleyişinin bozukluğu, beyin enfeksiyonları ve inme gibi nörolojik hastalıklar da görülen semptomlar arasındadır. Nörolojik belirtiler arasında en sık görülen rahatsızlık baş ağrısıdır. Avrupa merkezli bir çalışmada, Kovid-19 geçiren hastalarda baş ağrısının hastalık semptomlarının yaklaşık yüzde 70'ini oluşturduğu gözlenmiştir. Bu nedenle, daha önce belirgin olmayan ve ilk defa yaşanan şiddetli baş ağrılarının diğer yaygın belirtiler olmaksızın Kovid-19 işaretçisi olabileceği düşünülmektedir' diye konuştu.

KOVİD SONRASINDA DA NÖROLOJİK SEMPTOMLAR GÖRÜLEBİLİR

Hastalığın ciddi seyrettiği vakalarda bilişsel bozukluğun yaygın olarak görüldüğünü söyleyen Dr. Nejla Çabuk şu ifadeleri kullandı:

'Bu etki hastanın yaşıyla ya da hastalıktan önceki durumuyla da ilgili değildir. Ayrıca diyabet, yüksek tansiyon, kronik akciğer hastalığı olanlarda ya da obezite gibi yüksek risk faktörlerine sahip hastalarda, Kovid-19 sırasında inme görülme oranı bu risk faktörlerini taşımayanlara göre daha yüksektir. Kovid-19, ateş, nefes darlığı, öksürük gibi solunum sistemi bulguları olmaksızın nörolojik semptomlarla da ortaya çıkabilmektedir. Hastalığa yakalanmadan önce herhangi bir nörolojik belirti göstermeyen kişilerde, enfeksiyondan sonra ortaya çıkan nörolojik bulgular, hastalık geçirildikten uzun süre sonra da görülmeye devam edebilmektedir. Kovid-19 geçiren hastaların yaklaşık yüzde 10 ila yüzde 20'sinde Uzamış Kovid (Long Covid)'e rastlanmaktadır. Uzamış Kovid bulguları gösteren hastalarda koku alma duyusunun enfeksiyon geçirdikten birkaç ay sonra bile devam ettiği görülmektedir."

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Nörolojik hastalıkların neden olduğu belirtileri azaltmaya yönelik tedavilerin mevcut olduğunu belirten Dr. Çabuk, "Kovid-19 ile ilişkili nörolojik bulgulardan en sık rastlanan baş ağrısı için kontrollü ağrı kesici tedavisi hekim tarafından uygulanır. İnme, Guillain-Barré sendromu gibi Kovid-19 ile ilişkili tedaviler de yine hastanede uzman nörologlar tarafından uygulanmaktadır. Tat ve koku kaybına yönelik bir tedavi uygulanmamakla beraber, özellikle 'Uzamış Kovid' öyküsü olan kişilerde keskin kokularla koku duyusu eğitilebilir. Bunun için limon, karanfil gibi kokular önerilir. Kovid-19 hiçbir solunum yolu enfeksiyonu etkisi göstermeksizin yalnızca nörolojik bulgularla da ortaya çıkabilir. Bu durumda da tedavi edilmesi, kontrol altına alınması ve bulaşın önlenmesi için teşhis edilmesi önem arz eder. Solunum yolu rahatsızlığınız olmaksızın, daha önce yaşamadığınız türde şiddetli bir baş ağrısı şikayetiniz varsa, Kovid-19 enfeksiyonu geçiriyor olabilirsiniz. Baş ağrısı dışında yorgunluk, bilinç bulanıklığı, tat ve doku kaybı gibi belirtiler göstermeye başladığınızı düşünüyorsanız vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalı' ifadelerini kullandı.