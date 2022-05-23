Uzmanlardan uyarı! İşte en şiddetli alerjileri tetikleyen 8 gıda

Tüketilen bir gıdanın içinde yer alan bir maddeye karşı bağışıklık sisteminin verdiği tepki, gıda alerjisi olarak tanımlanır.



Her toplumda beslenme alışkanlıklarına göre bazı besinler fazla tüketilebilir. Bu gıdalardan bazıları, en şiddetli alerjilere neden oluyor.

İŞTE O ŞİDDETLİ ALERJİLERE NEDEN OLAN 8 GIDA...

Fındık (Kabuklu yemişler)

Fındık alerjisi, badem ve antep fıstığı gibi kabuklu yemişleri kapsar. Bu alerji öksürük, şişmiş mukoza zarları, püstüller ve hatta daha şiddetli reaksiyonlarda ifade edilen bir antijen-antikor reaksiyonuna neden olabilir.

Süt

Bir bebek ne kadar sık süt içerse, buna karşılık gelen bir alerji veya laktoz intoleransı geliştirme riski o kadar artar. Anneler için en iyi önlem, araştırmalara göre gıda intoleransını daha az yaygın hale getiren anne sütü ile emzirmektir. Süt alerjisinde hangi belirtilerin oluşacağı oldukça bireyseldir. Bu belirtiler bazılarında hafif ve zararsız olurken bazılarında ise sütün en ufak miktarı dahi çok ağır alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Soya

Soya alerjisi soya fasulyesinde bulunan proteinlerin bir ya da daha fazlasına karşı alerjik reaksiyon göstermeniz anlamına gelmektedir. Soya fasulyesi bir baklagildir. Soya fasulyesinden yemeklerde kullanılmak üzere protein, nişasta, yağ ve lifler (fiber) elde edilmektedir. Dolayısıyla alerjisi olanın tamamından uzak durması gerekmektedir. Reaksiyonlara örnek olarak ishal, karın ağrıları, egzama, kurdeşen, astım ve alerjik şok gösterilebilir.

Balık

Balık birçok alerjen içerdiğinden reaksiyonlara neden olabilir. Marketlerde satılan bazı hazır ürünlerde, ilaçlarda ve kozmetik ürünlerde balık bulunabilir bu nedenle etiketlerin dikkatlice okunmasına özen göstermesi gerekmektedir. Balık ağız yolu ile alındığında kurdeşen, dil ve dudak da şişme, bulantı, kusma, saman nezlesi belirtileri ve hayatı tehdit edebilen alerjik şok, cilt yoluyla temas edilmesi sonucunda kurdeşen, temas dermatiti, solunum yolu ile alınması sonucunda ise astım, saman nezlesi, cilt döküntüleri ve alerjik şok görülebilmektedir

Buğday

Buğday dünyadaki en alerjik tahıldır. Buğday ve glüten içeren diğer tahıllar sıklıkla alerjiye neden olabilir. Özellikle buğday alerjileri ömür boyu sürer ve tedavi edilemez. Tespiti hahlinde kullanılan ürünlerden ürünlerden kesinlikle kaçınılmalıdır. Belirtileri: Alerjik rinit veya burun tıkanıklığı, astım, atopik dermatit veya egzama, olası şişlik ile birlikte kaşıntılı bir döküntü olan ürtiker veya kurdeşen, bulantı, ishal ve kusma, ağızda, boğazda veya her ikisinde de tahriş ve olası şişlik, sulu-kaşıntılı gözler, mide şişliği.

Glüten

Glüten içeren tahıllar büyük miktarlarda tüketilmektedir. Buğday, günlük kalori ihtiyacımızın neredeyse %50'sini karşılayan, dünya çapında temel gıdalardan biridir. Buğday veya glüten intoleransının çeşitli nedenleri vardır; net tanımlama genellikle zordur. Glüten alerjisinin belirtileri şunlardır: Migren, fibromiyalji, ciltte döküntü, huzursuz bacak sendromu, eklem ağrıları, kısırlık, karın ağrısı, depresyon, aşırı yorgunluk ve hormonal sorunlar.

Kereviz

Yetişkinlikte daha sık görülen alerjilerden biri kereviz köküne olan alerjidir. Polen alerjisi hastalarının çoğu bu alerjiden etkilenir, semptomlar genellikle hafiftir, ancak aşırı durumlarda hayati tehlikeye neden olan anafilaktik şoku tetikleyebilir.

Hardal

Hardal alerjisi muhtemelen en yaygın baharat alerjisidir. Hardal alerjisine yakalanma olasılığı çok düşük olsa da, reaksiyonlar genellikle çok güçlüdür. Hardal alerjisi genellikle çapraz alerji veya ek bir alerji olarak ortaya çıkar, çok nadiren tek alerjidir. Bilinen hardal alerjenlerinin çoğu, ısıya ve sindirime karşı stabildir. Bunlar güçlü reaksiyonlara neden olabilir.