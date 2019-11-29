Uzun yaşamın sırrı hamsi ve fındık

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2018’e ilişkin ‘İstatistiklerle Yaşlılar’ çalışması kapsamındaki verilerine göre; Türkiye’de 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus 5 yılda yüzde 16 artarak, geçen yıl 7 milyon 186 bin 204 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2014’te yüzde 8 iken, geçen yıl yüzde 8,8’e çıktı. Türkiye’de en yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il sıralamasında Karadeniz’den 3 il yer aldı. Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il sıralamasında, yüzde 18.3 ile Sinop, 17.1 ile Kastamonu, yüzde 15.47 ile Artvin oldu.

ZEKAYI GELİŞTİRİYOR

Beslenme ve Diyetisyen Uzmanı Dr. Hüseyin Saral, düzenli hamsi tüketiminin, meme ve kolon kanserine yakalanma riskini azatlığını belirterek, “Hamsi omega 3 yağ asitlerini fazlası ile içerdiğinden -kalp, damar sağlığı üzerinde oldukça etkili. A ve D vitamininden zengin, fosfor içeriği sayesinde görme yetisini artırıyor. Kas iskele sisteminde de oldukça güçlendirici etkiye sahip. Fındık ise magnezyum, çinko ve potasyum yönünden zengin. Kalp krizi riskini azaltıyor. Kemik sağlığı üzerinde etkili, bağışıklığı güçlendiriyor ve cilt hücrelerini yeniliyor” dedi. Karadeniz’de yaşayan Güzin Şahinler sağlıklı bir ömür için hamsi ve fındık tüketiminin önemli olduğunun bilincinde olduklarını söyleyerek, “Her türlü balığı tüketmemiz lazım ama hamsinin beyin açtığını ve zekayı geliştirdiğini de unutmamak gerekiyor. Trabzon’un köylerine çıkın bir bakın yaşlılarımız halen daha harıl harıl çalışıyorlar bahçelerde. İşte bu kadar dinç olmanın en büyük etkeni hamsi ve fındık tüketimi” şeklinde konuştu.