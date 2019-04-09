Van’da yerli ‘damar yolu bulma cihazı’ üretildi

Van YYÜ Teknokent bünyesinde faaliyet yürüten bir firma tarafından üretilen damar yolu bulma cihazıyla, sağlık çalışanlarının özellikle bebeklerin damar yolunu rahatlıkla açabilmesi hedefleniyor. Şu ana kadar 25 patentli buluşu olan İran asıllı Dünya Mucitler Derneği Üyesi Dr. Mehrdad Fojlaley tarafından üretilen ürün, kızıl ötesi ışık yansıtma yöntemiyle damarları çıplak gözle görünür hale getiriyor. Cihaz sayesinde sağlık personelleri daha az stresle, daha güvenilir ve konforlu bir şekilde damar yolu açabilecek. Daha önce Amerika’dan ithal edildiği belirtilen ürünün, şimdi ‘Türk Malı’ etiketiyle seri üretimine geçilip birçok ülkeye ihraç edilmesi planlanıyor.

İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Teknokent Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Necat Görentaş, milli ve yerli ürünlerin üretilmesi için bütün kesimlere destek verdiklerini belirtti. Teknokentte üretilen ve Ar-Ge çalışmaları yapılan ürünün sağlık personellerinin işini kolaylaştıracağına dikkat çeken Genel Müdür Görentaş, “Firmamız yaklaşık 2 yıl önce bize başvurdu. Biz de kendilerine yer tahsis ettik. Ar-Ge çalışmalarını burada devam ettirdiler. Bu firmanın yetkilisi Mehrdad Fojlaley, Urmiye Üniversitesinden görev yapan bir akademisyendir. Birçok güzel çalışması olan şahıs, Türkiye’de üretim yapacak. Van YYÜ Teknokent olarak milli ve yerli ürünlerin üretilmesi için bütün kesimlere kolaylık sağlamakta ve destek vermekteyiz. Çocukların damar yollarının bulunmasında yaşanan zorluklara birçok kez tanık olmuşumdur. Bu cihazın Van’da üretilmesi ve başka illere pazarlanması çok faydalı olacaktır” dedi.



“ÜRÜN BİRÇOK DENEMEDEN GEÇTİ”

Ürünün birçok denemeden geçtiğini ve başarılı sonuçlar verdiğini dile getiren Görentaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Firma yetkilimizin 25 tane patentli ürünü bulunmaktadır. Kendisi Dünya Mucitler Derneğinin üyesidir. Bu firmamız çalışmalarını bundan sonra burada yapacaktır. Bizde kendisine gereken kolaylığı sağlamaktayız. Biz bu ürünlerin bir kısmını ve bundan sonra yapılacak ürünleri hastanelere bırakarak deneme süresini bekleyeceğiz. Ürün şu ana kadar birçok denemeden de geçti. Bu ürünlerin iyi olduğunu tespit ettikten sonra hızlı bir şekilde üretimini yapıp, pazarlamasını yapacağız.”

“TÜRK MALI OLAN CİHAZ UYGUN FİYATLA SATIŞA SUNULACAK”

Özellikle bebeklerin damar yolunun bulunmasında ciddi sıkıntıların yaşandığını, bu durumun kendisinin de başına geldiğini ve bu sıkıntıyı gidermek için bir çalışma yaptığını dile getiren İranlı girişimci Dr. Mehrdad Fojlaley ise “Bu cihazımız damarları kendisine çeker ve damarların siyah bir şekilde görünmesini sağlar. Doktor ve hemşireler bu cihazla damarları kolaylıkla bulup, iğne yapabileceklerdir. Bu cihazımız uygun bir fiyata pazarlanacak. Daha önce Amerika şirketlerinden ithal olarak gelirdi. Ancak şimdi ‘Türk Malı’ olan bu cihaz, uygun fiyatla satışa sunulacak” diye konuştu.