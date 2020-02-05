İSTANBUL 16°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9899
  • EURO
    6,6158
  • ALTIN
    300.192
  • BIST100
    122600
  • Haberler
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Bakanlıktan yeni adım! Şüpheli gıdaya vatandaş suçüstü yapacak
Sağlık

Bakanlıktan yeni adım! Şüpheli gıdaya vatandaş suçüstü yapacak

Tarım Bakanlığı Gıda Kontrol Laboratuvarı'nda analiz fiyatlarını düşürmeye hazırlanıyor. Böylece aldığı gıda ürününden şüphelenen vatandaş test yaptırabilecek. Hileli ürün çıkarsa analiz ücreti iade edilecek.

05.02.2020  10:24 - Güncelleme: 05.02.2020  10:24

Tarım Bakanlığı, bir yandan gıdada taklit ve tağşiş cezalarının caydırıcı olması için Meclis'teki yasa çalışmalarını sürdürürken diğer traftan mücadele kapsamını genişletecek yeni adımlar atıyor. Bugüne kadar tüketiciler tarafından yapılan ihbar, şikâyet, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı başvuruları neticesinde taklit ve tağşiş ürünlerle mücadele eden bakanlık, artık vatandaşları fahri müfettiş yapacak.

ŞÜPHELİ ÜRÜNE TEST

Hali hazırda vatandaş şüphelendiği ürünleri Tarım Bakanlığı'nın laboratuvarlarında test ettirebilirken, analiz ücretlerinin yüksekliği nedeniyle bu sistem işletilemiyordu. Yapılacak düzenlemeyle analiz ücretlerinin aşağı çekilmesi planlanıyor. Böylece, aldığı üründen şüphelenen her vatandaş bakanlık laboratuvarlarında ürünü test ettirebilecek. Ayrıca getirdiği üründe sahtekarlık tespit edilirse analiz ücreti de iade edilecek. 39 ilde bulunan Gıda Kontrol Laboratuvarı'nda yapılan analiz sonuçları vatandaşa SMS ile bildirilecek. Buna göre sistem şöyle işleyecek: Vatandaş şüphelendiği bir üründen numune alacak. Bu numune bal ve pekmez gibi ürünlerde 50 gram, baharat, salça ve sosta 30 gram, et, balık, unlu mamüllerde 250 gram, alkollü ve alkolsüz içeceklerde de 250 mililitreden aşağı olmayacak. Elden teslim edilmesi gereken ürünün hangi firmadan alındığı bildirilecek. Analiz sonucu 2-5 gün içinde vatandaşa SMS ile bildirilecek.

BAKANLIK BASKIN YAPACAK

Açık ürünlerin analiz sonucunda taklit veya tağşişe rastlanırsa, deforme olabilme etkisi göz önünde bulundurularak, ürünün alındığı firmaya doğrudan bir ceza yazılmayacak. Bakanlık müfettişleri ürünün getirildiği firmaya kendileri baskın yaparak yeniden bir ürün alacak ve aynı şekilde sorun olduğu ortaya çıkarsa firmaya ceza kesilecek.

ANALİZ ÜCRETLERİ YENİDEN DÜZENLENECEK

Düzenleme kapsamında analiz ücretlerinin aşağı çekilmesi planlanıyor. Mevcutta KDV hariç et ve et ürünleri için 151, bal için 427, süt ve süt ürünleri için 355, balık için 843, baharat, salça ve soslar için 628, takviye edici gıdaların analizi için ise 287 TL ücret alınıyor.

(Sabah)

Ovacık'ta kar kalınlığı 1.5 metreye ulaştı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Seçimden önce son kez ulusa seslenen Trump'a soğuk duş!
Seçimden önce son kez ulusa seslenen Trump'a soğuk duş!

Seçimden önce son kez ulusa seslenen Trump'a soğuk duş!

Yunan basınından sürpriz 'Ankara-Atina' iddiası
Yunan basınından sürpriz 'Ankara-Atina' iddiası

Yunan basınından sürpriz 'Ankara-Atina' iddiası

Büyük savaşın hazırlığı mı? 37 bin asker Rus sınırına dayanıyor
Büyük savaşın hazırlığı mı? 37 bin asker Rus sınırına dayanıyor

Büyük savaşın hazırlığı mı? 37 bin asker Rus sınırına dayanıyor

Mesafe 800 metreye kadar düştü, eller tetikte!
Mesafe 800 metreye kadar düştü, eller tetikte!

Mesafe 800 metreye kadar düştü, eller tetikte!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.