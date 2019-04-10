Vitamin takviyesi zararlı olabilir

Doç. Dr. Fang Fang Zhang ve meslektaşları 27 bin 725 Amerikalı yetişkinin katıldığı deneyde vitamin haplarının ve gıdalarda bulunan besinlerin etkilerini inceledi. Araştırmacılar, deney sırasında besin takviyesi almanın ölüm riskini düşürmediği bunun yerine sağlıklı beslenerek vitaminleri besinlerden alan deneklerin ölüm riskinin daha az olduğu sonucuna vardı.