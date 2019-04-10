Vitamin takviyesi zararlı olabilir
Son yapılan bir bilimsel araştırmada, alınan vitamin takviyelerinin sağlığa iyi gelmesinin aksine vücuda zararlı olabileceği açıklandı.
Doç. Dr. Fang Fang Zhang ve meslektaşları 27 bin 725 Amerikalı yetişkinin katıldığı deneyde vitamin haplarının ve gıdalarda bulunan besinlerin etkilerini inceledi. Araştırmacılar, deney sırasında besin takviyesi almanın ölüm riskini düşürmediği bunun yerine sağlıklı beslenerek vitaminleri besinlerden alan deneklerin ölüm riskinin daha az olduğu sonucuna vardı.
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