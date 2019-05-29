Yağlı beslenme depresyona sebep oluyor

Translational Psychiatry dergisinde yayınlanan yeni araştırma sonucu, yüksek yağlı bestelenmeler ile depresyon arasında sağlam bir ilişki olduğunu ortaya koydu.

Yüksek yağlı beslenme (diyet) ve zihinsel sağlık arasındaki ilişkiyi araştırmak için, California San Francisco Üniversitesi, Glasgow Üniversitesi ve King's College'daki araştırmacılar, fareleri üç ilâ sekiz haftalık bir süre boyunca yüksek yağlı bir diyete maruz bıraktılar. Bu süre zarfında, kuyruk süspansiyonu testleri ve yüzme testleri (bazı deneysel tedavilere cevap olarak farelerde ruh halindeki değişiklikleri değerlendirmek için yaygın olarak kullanılan iki prosedür) ile ölçülen depresyon benzeri davranışları izlendi.

Araştırmacılar yüksek yağ diyetine tabi tutulan fareler ile (yağdan elde edilen kalorilerin yüzde 60'ı) normal diyetlerle beslenen kontrol grubu farelerden elde ettikleri sonuçları karşılaştırdılar.

Öngörüldüğü gibi, hem üç hem de sekiz haftalık artışlarla yüksek yağlı diyetlere maruz kalan farelerde depresyon benzeri davranışlarda bir artış buldular. Yüksek yağ diyetini alan fareler kuyruk süspansiyonunda ve yüzme testlerinde daha fazla hareketsizlik gösterdi. Hareketsizlik, tipik olarak depresyon ile ilişkili bir tür davranışsal değişimin göstergesidir.

Hareketsizlik tek başına kilo alımına dayanıyor gibi görünmüyordu. Yüksek yağlı diyetlerle beslenen fareler, kontrol farelerinden daha fazla kilo alsa da, genel olarak ağırlık, kuyruk süspansiyonu ve yüzme testleri sırasında immobilizasyon miktarı ile ilişkili değildi.

Başka bir deyişle, farelerin depresyona benzer bir davranış sergilemesini sağlayan, fiziksel değil, beyin kimyasındaki değişimle ilgiliydi.

Bu değişimin ne olabileceğini anlamak için araştırmacılar, yüksek yağlı diyetleri bozan bilişsel işleyişe bağlayabilecek çeşitli moleküler yolakları (hücre içinde meydana gelen bir dizi kimyasal tepkime) inceledi. Araştırmacılar, bir dizi tarama tekniğini kullanarak, yüksek yağ diyetine maruz kalan farelerin, hipotalamusta yağ asitleri birikimi gösterdiğini buldular. Bunun da normal protein sinyalini bastırdığı keşfedildi.

Araştırmacılar, “Yoğun yağ içeren bir diyet tüketiminin, özellikle hipotalamusta diyet yağ asitleri akışına yol açtığını tespit ettik. Bu yağ asitleri, depresyonun gelişimden sorumlu olan protein kinaz A (PKA) sinyal yolunu doğrudan düzenleyebilir." açıklamasında bulunuldu.

Araştırmaya göre, yağlı gıdaların serotonin üretimini (veya diğer nörotransmiterlerin üretimini) doğrudan etkilediği değil, daha ziyade, yüksek yağlı diyetlerin hipotalamusun normal çalışmasını bozduğu ve bu da depresyon ile ilişkili semptomları teşvik ettiği görülmektedir.

Ayrıca, bu araştırma, özellikle kilosu ile mücadele eden kişilerde, depresyonu tedavi etmenin yeni yollarına işaret ediyor. Hipotalamusta normal işleyişi yeniden sağlayan moleküller geliştirmek gerekiyor.