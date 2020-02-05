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Sağlık

Yemek borusu gelişmeyen bebek ameliyatla yaşama tutundu

Kahramanmaraş'ta yemek borusu gelişmeden dünyaya gelen 7 aylık bebek, Kayseri'de gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu.

AA05.02.2020  10:48 - Güncelleme: 05.02.2020  10:48

Özel bir hastaneden yapılan açıklamaya göre, Halil İbrahim ve Halime Yardımcı çifti, yutma sorunu olduğunu gözlemledikleri bebekleri Mehmet'i hastaneye götürdü. Tetkiklerde, bebeğin yemek borusunun büyük bölümünün doğuştan olmadığı tespit edildi.

Bebeğin midesine, dışarıdan tüple beslenmesi için gastrostomi işlemiyle mama takviyesi yapılırken, gelişimine bağlı olarak 6 ay sonra ameliyat edilebileceği aileye bildirildi.

Ailesi tarafından tedavi için Kayseri'deki özel hastaneye getirilen 7 aylık bebek, Prof. Dr. Mustafa Küçükaydın tarafından kapalı yöntemle ameliyat edildi.

Küçükaydın, doğuştan yemek borusu olmayan bebeklerin yaşama oranının uygun cerrahiyle yüksek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu tür anomalilerin düzeltilmesinde, açık ameliyat yöntemi yerine 'minimal invaziv cerrahi' ile düzeltilme yapılması çok avantajlıdır. Bebeğin göğsünde 3 adet, 3 milimetrelik delik açarak, yemek borusunun iki ucu arasındaki yaklaşık 8 santimetrelik mesafeyi birleştirdik. Mehmet'in ameliyatından sonra 32 gün süren yoğun bakım sürecinde, uzman doktor Mustafa Armut ve yoğun bakım ünitesi çalışanlarının büyük başarısı ile bebeğimiz sağlığına kavuştu."

Baba Halil İbrahim Yardımcı ise evlatlarının sağlığına kavuşmasında emeği geçen doktorlara teşekkür etti.

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