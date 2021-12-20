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Sağlık

Yemen 1 milyon 200 bin doz Kovid-19 aşısını teslim aldı

Yemen Sağlık Bakanlığı, 1 milyon 200 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ülkenin geçici başkenti Aden'e ulaştığını duyurdu.

AA20 Aralık 2021 Pazartesi 20:46 - Güncelleme: 20 Aralık 2021 Pazartesi 20:46
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Bakanlık Müsteşarı Ali el-Velidi, konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

ABD, Hollanda, Fransa ve Slovakya'nın desteğiyle Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) tarafından gönderilen 1 milyon 200 bin doz aşının Aden'e ulaştığını söyleyen Velidi, bunlardan 800 bininin Johnson & Johnson, 400 bininin ise Sinovac aşısı olduğunu ifade etti.

Velidi, ülkeye ilk kez getirilen Sinovac'la kullanımdaki aşı sayısının 3'e (AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Sinovac) çıktığı bilgisini verdi.

Sağlık Bakanlığı olarak aşıların illere dağıtılmasının ardından ülke genelinde aşılama kampanyası başlatacaklarını aktaran Velidi, bu konuda bir takvim açıklamadı.

Son verilere göre Yemen hükümetinin kontrolü altındaki bölgelerde bugüne kadar 10 bin 101 kişi Kovid-19'a yakalanırken, 1976 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 973 kişi ise iyileşti.

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