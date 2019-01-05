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Yeni bağımlılık: Yanlış umut sendromu

Yeni yılda birçok kişi hayatında ya da kendinde memnun olmadığı konular hakkında yeni kararlar alıyor.

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Uzmanlar ise ütopik kararların ‘yanlış umut sendromuna’ sebep olabileceği uyarısında bulunuyor. Dr. Timur Fadıl Oğuz, alınan kararları uygulamanın sanıldığı kadar kolay olmadığını belirterek, “ABD’de insanların yüzde 40’ı yeni yılda, sağlıklı bir diyet, egzersiz, iş ve para konularında kararlar alıyor. Fakat bu kararları uygulamaya devam edenlerin oranı yılbaşından bir hafta sonra yüzde 77’ye düşüyor” diye konuştu. Yeni yıl kararlarının hayata geçirilmesi için kaçınılması gereken ilk şeyin ‘yanlış umut sendromu’na yakalanmamak olduğunu vurgulayan Oğuz, “Bu sendromun en temel özelliği insanın kendisini değiştirmesinin kolay olduğunu düşünmesi. Büyük kararlar alındığında duyulan heyecan ve bu kararları diğer insanlara ilan etmenin getirdiği gurur okşayıcı duygular bir çeşit bağımlılık bile yaratabilmektedir” şeklinde konuştu.

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