13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,374
  • 6,1127
  • 222.905
  • 103.266
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SAĞLIK

  1. Haberler
  2. Sağlık

Yenidoğana hastaneden çıkmadan işitme taraması

Bilimsel araştırmalara göre işitme kaybının saptanması bakımından en kritik dönem ‘yenidoğan’ dönemi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hayatlarının ilk iki yılında beden ve zihin yönünden hızlı bir gelişim yaşayan bebeklerin kullanacakları dilin temelini, o dile özgü seslerin işitilmesi ve konuşmaların dinlenmesi oluşturuyor. İşitme engelli doğan bebeklerin erken dönemde tespit edilmesi amacıyla işitme taramasının yapılması, kesin teşhis, işitme cihazı uygulaması ve gerekli rehabilitasyon çalışmasını yapmak üzere Türkiye’de Sağlık Bakanlığınca ‘Yenidoğan İşitme Tarama Programı’ 2008 yılından bu yana tüm illerde uygulanıyor. Program kapsamında, 81 ilde kamu ve üniversite hastaneleri ile özel hastanelerinin yer aldığı bin 153 tarama merkezinde işitme tarama programı ve 62 referans merkezinde de ileri tanı tedavisi uygulanarak her yıl bebeklerin en az yüzde 95’ine ulaşılıyor. İşitme kaybının dikkat, öğrenme ve sosyal işlevlerdeki sıkıntıları artırdığı, çocuklardaki işitme kaybı yaygınlığının gerekli tıbbi ve eğitim desteği sağlanamazsa okul başarısını olumsuz etkilediği vurgulanıyor. Bunun önüne geçilmesi için ise ilköğretimin 1. yılında, okul ortamında, işitme taraması testi uygulanıyor.      

 

CHP´li Celal Çelik´ten FETÖ itirafı:Kılıçdaroğlu´nun talimatıyla destek verdik

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Askeri helikopter Aziz dede için havalandı

Askeri helikopter Aziz dede için havalandı

Mars'ta yer altı su ağının izleri keşfedildi

Mars'ta yer altı su ağının izleri keşfedildi

39 ilçede asayiş uygulaması

39 ilçede asayiş uygulaması

Başkan Erdoğan Rize'de vatandaşlara hitap etti

Başkan Erdoğan Rize'de vatandaşlara hitap etti

Yıldırım, gençlerle buluşmasında Başkan Erdoğan'ı aradı

Yıldırım, gençlerle buluşmasında Başkan Erdoğan'ı aradı

'İlk 10 dakika içinde öldürdüler'

'İlk 10 dakika içinde öldürdüler'

Bakan Albayrak'tan FİKKO açıklaması

Bakan Albayrak'tan FİKKO açıklaması

FETÖ'cü müdüre cinsel taciz davası

FETÖ'cü müdüre cinsel taciz davası
 

POPÜLER HABERLER

Pakistan Hindistan´ı AMRAAM füzesiyle vurdu

Pakistan Hindistan´ı AMRAAM füzesiyle vurdu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ASELSAN’dan Güney Kore’ye 'MUHAFIZ' teslimatı

ASELSAN’dan Güney Kore’ye 'MUHAFIZ' teslimatı

İsveç Kraliyet Ailesi Bu Sarayda Yaşıyor

İsveç Kraliyet Ailesi Bu Sarayda Yaşıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA