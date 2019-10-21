Yenidoğan dostu ülkeyiz

Dünyada anne ölüm oranlarını düşürme hedefini gerçekleştirebilen 16 ülke arasında yer alan Türkiye, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, bu oranı 2015’te yüzde 83.5 azaltmayı başardı. Bebeklerde ise ölümlerinin yüzde 60’tan fazlası yenidoğan döneminde ilk 28 günde gerçekleşiyor. Bakanlık tarafından anne ve bebek ölüm oranlarını düşürmeye yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, bebek ve 5 yaş altı çocuk ölümlerinde önemli başarılar elde edildi. Son 20 yılda yüzde 80’in üzerinde oranla Türkiye, bebek ölümlerini en hızlı azaltan dünyadaki üçüncü ülke oldu.