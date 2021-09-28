Yerli aşı TURKOVAC için geri sayım başladı

Sabah 28 Eylül 2021 Salı 08:48 - Güncelleme: 28 Eylül 2021 Salı 08:48

İnaktif aşı Turkovac'ın Faz3'ten de son derece olumlu sonuçlar alması üzerine kullanım onayı için hazırlık başladı. Hedef onayı alıp önümüzdeki ay sonuna kadar üretime başlayabilmek. Aşının onay alır almaz üretime başlayabilmesi için gerekli bağlantılar da kuruldu. Aşının üç tesiste üretimi için gerekli bağlantıların sağlandığı öğrenildi.

Yapılan anlaşmalara göre yerli aşının üretimi başladığında buralarda günde 300 bin toz civarında aşı üretilebilecek.

YERLİ AŞI KORONAVİRÜSE KARŞI GÜVEN VERECEK VE AŞILAMAYI ARTTIRACAK

Sabah'ın haberine göre, Yerli aşının üretimi için üç şirket ile anlaşma yapıldığı bildirildi. Turkovac'ın devreye girmesi ile birlikte 18 yaş üstünde aşısız yaklaşık 8,5 milyon kişi içinde yerli aşıyı bekleyen milyonlarca vatandaşın aşısını yaptırması bekleniyor.

1.5 MİLYON GÖNÜLLÜ BAŞVURDU

Turkovac için şu ana kadar 18-55 yaş grubunda 1,5 milyon gönüllü başvuru yaptı. Bunlardan Faz3 için 18-39 yaş arasında 40 bin gönüllü seçildi ve aşılar yapılmaya başlandı. Yerli aşının devreye girmesi ile hatırlatma dozları da bununla yapılacak. Yurt dışında ihtiyacı olan ülkelere de gönderilecek. Turkovac, ekonomik anlamda da Türkiye'ye katkı sağlayacak.

DAHA ETKİLİ

İlk sonuçlara göre Turkovac'ın koruması Türkiye'de uygulanan diğer inaktif aşı Sinovac'tan daha yüksek çıktı. Ayrıca aşının mutasyonlar üzerindeki etkinliği ile ilgili de özel çalışma yapılıyor.