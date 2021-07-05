Yerli Kovid-19 aşısı, Faz-2 aşamasında İstanbul'da başladı

AA 5 Temmuz 2021 Pazartesi 13:40 - Güncelleme: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 13:40

Prof. Dr. Mayda Gürsel ile Prof. Dr. İhsan Gürsel tarafından geliştirilen ve Ankara Onkoloji Hastanesinde TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren VLP aşısı, Faz-2 kapsamında Ankara ve Kocaeli'nin ardından İstanbul'da da gönüllülere uygulanıyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen çalışma Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya, Doç. Dr. Mustafa Çörtük ve Doç. Dr. Halit Çınarka'dan oluşan ekip gözetiminde yürütülecek.

SBÜ Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Sedat Altın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, VLP aşısının Faz-2 çalışmasının Ankara, Kocaeli ve İstanbul'daki 3 merkezde gerçekleştirildiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Faz-3 çalışması da inşallah hastanemizde devam eder. En kısa zamanda bu aşının etkinliğinin yüksek olduğunu ve yan etkileri açısından da bir sıkıntı olmadığını gördüğümüzde hastalarımıza ve gönüllülerimize yapmaya başlayacağız. Diğer aşılardan farklı olarak bu aşıda genetik materyal kullanılmadığı için özellikle çekinen vatandaşlarımızın rahatça yaptırabilmelerine olanak sağlanıyor. Etkinliğinin de yüksek çıkacağına inancımız tam."

- "ŞU ANDAKİ BAŞVURULARI DA KABUL EDİYORUZ"

SBÜ Hamidiye Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya da VLP aşısının Faz-2 çalışmasına gönüllülerin büyük ilgi gösterdiğini belirtti.

Prof. Dr. Çetinkaya, gönüllü olmak için gereken kriterlere işaret ederek, "18 yaşından büyük olan, daha önce diğer Kovid-19 aşılarından olmamış ya da hastalık geçirmemiş kişileri gönüllü kabul ediyoruz. Testlerini yapıyoruz. Test sonuçları uygun çıktığında da aşılama programına dahil ediyoruz." diye konuştu.

Bu kriterlere uyan ve diyabet, hipertansiyon gibi hastalıkları kontrol altında olan vatandaşları aşı programı için gönüllü olmaya davet eden Çetinkaya, "Direkt bize başvurabilirler. İsterlerse internet ortamında da başvurabilirler. Faz-2 çalışmamız 330 gönüllü ile planlandı. Şu andaki başvuruları da kabul ediyoruz." bilgisini verdi.

- GÖNÜLLÜLERE AŞILARI, TETKİK SONUÇLARINA GÖRE YAPILIYOR

SBÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halit Çınarka da VLP aşısının, virüsün parçacıklarının, genomunun alınmadan antijenik yapı oluşturularak kişide antikor oluşmasına dayalı yeni bir teknoloji olduğunu hatırlattı.

Faz-1'in 38, Faz-2'nin de 330 gönüllüyle yürütüldüğünü aktaran Çınarka, Faz-3 çalışmalarının ise 15 bin kişiyle yapılmasının planlandığını ifade etti.

Çınarka, VLP aşısı için gönüllü olarak başvuranlara uygulanan prosedürü ise şöyle anlattı:

"Önce gönüllülerimizi çağırıyoruz. Mesela bugün aşı yapacağımız gönüllüleri dün davet ettik. Hastaların gönüllü olabilmesi için uygun olup olmadığını teyit ettik. Öncelikle hastalığı var mı yok mu onu anlamaya çalışıyoruz. Eğer kontrolsüz diyabeti, kalp yetmezliği gibi ağır bir hastalığı, hepatit, AIDS gibi farklı sıkıntıları varsa gönüllü olmak için uygun olmadığını düşünerek ön tetkikini yapıyoruz. Ayrıca, kişiler farkında olmadan Kovid-19'u geçirebiliyor. O yüzden gönüllülerimizden antikor testleri için kan örneklerini alıyoruz. PCR testi yapıyoruz. Eğer aşılama için uygunlarsa kendilerini telefonla bilgilendirip davet ediyor ve aşılarını yapıyoruz."

İlk dozdan 20 gün sonra gönüllüleri yeniden çağırarak PCR testini tekrarlayacaklarını belirten Çınarka, "Bu süreçte başka bir sorun, sıkıntı olup olmadığını sorguluyoruz. Eğer PCR'da sorun yoksa 21. gün tekrar aşılamasını yapıyoruz. İki hafta bekliyoruz. 35. günde çağırıp, aşının antikor oluşturup oluşturmadığına bakıyoruz. Böylelikle gönüllüler üzerinde yapılan aşının etkinliğini test etmiş oluyoruz." dedi.

Çınarka, hastanelerinde 70 ila 80 gönüllüye VLP aşısı uygulamayı planladıklarını, ilk doz aşılamanın da 15 Temmuz'dan önce bitirilmesini hedeflediklerini kaydetti.

- "MEMLEKETİME FAYDAM OLMASINI İSTEDİM"

VLP aşısının Faz-2 çalışmalarına gönüllü olarak katılan Güray Erdem de dün tetkiklerinin yapıldığını, sonuçlarında da herhangi bir sorun gözlenmediğini dile getirdi.

Erdem, "Memleketime bir faydam olmasını istedim. Daha önce aşı için randevu almıştım iptal ettirdim. Yerli aşıyı duyunca da yerli aşı olmak, çalışmalara katılmak istedim." diye konuştu.