Yerli olarak geliştirildi: Aynı anda 3 hastalığı tespit edecek

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Yoğun Bakım İdari Sorumlusu Prof. Dr. Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış aylarında, özellikle havaların soğumasıyla grip virüslerinin yaygın görüldüğüne dikkati çekerek, geçmiş dönemlere kıyasla farklı bir durum yaşanmadığını ve endişe edecek bir durum olmadığını vurguladı.

Turan, sadece geçen iki yılda Kovid-19'un baskın olması ve bireysel tedbirlerin etkisiyle bu virüslerle fazla karşılaşılmadığına işaret ederek, "Son birkaç aydır Kovid-19 belli bir oranda kaldı ama diğer viral etkenlerde ciddi artış yaşandı. Ocak ayı itibarıyla da durum bu şekilde seyrediyor, şubatta da böyle devam edeceğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

- "İYİLEŞME BİR MİKTAR GECİKİYOR"

Halk arasında en sık rhinovirüs, RSV, influenzanın görüldüğünü belirten Turan, kişilerin ateş, baş-boğaz ağrısı, halsizlik, burun akıntısının yanı sıra sindirim sistemi sorunlarıyla da hastanelere başvurduğunu anlattı.

Prof. Dr. Turan, hastalarda genellikle ciddi ateş, halsizlik tablosuyla karşılaşıldığının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu viral etkenlerin oluşturduğu hastalıklar biraz da uzun sürüyor. Geçtiğimiz yıllarda Kovid-19 nedenli viral etkenler daha az görülüyordu, oluşturduğu klinik tabloları bu kadar ağır hissetmiyorduk.

Bu yıl yani Kovid-19 sonrası, mevsimsel grip etkenleri çok uzun süreli bir tablo oluşturuyor. İyileşme bir miktar gecikiyor. Fakat burada önemli olan kişilerin kendilerini izole edip, beslenme, sıvı alımları ve istirahatlerine dikkat ederek vücut direncini güçlendirmeleri. Bu tablonun yarattığı hastalıkta akciğer tutulumu çok sık gördüğümüz bir şey değil, sadece bir üst solunum yolu rahatsızlığı ile devam ediyor."

- İKİNCİL ENFEKSİYONLARA DİKKAT

Bazı hastaların 3 haftayı aştığı halde düzelmeyen şikayetlerle hastaneye başvurduğunu aktaran Turan, şu bilgileri verdi:

"Bazen viral enfeksiyonla başlayan hastalıklarda sekonder (ikincil) enfeksiyonlar da ortaya çıkabiliyor. Kişiler sanki ilk geçirdiği hastalık nedeniyle iyileşemediğini düşünüyor ama öyle değil. Viral enfeksiyonun üzerine bazen bakteriyel enfeksiyon çıkabiliyor ve bu noktada yeniden doktorlarına görünüp tedavilerinin düzenlenmesi gerekiyor. Şu an Türkiye'de uzayan ve bazen ikincil enfeksiyona dönüşen hastalık tablosuyla sıklıkla karşılaşılıyor."

- "AYNI ANDA HEM KOVİD-19 HEM DE İNFLUENZA GEÇİRİLEBİLİYOR"

Turan, bazen hastada aynı anda farklı viral enfeksiyonların da görülebildiğinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"Bu durum bireyden bireye değişiyor. Ancak ortamda birden fazla viral etken olduğu için hasta olan kişide virüsler, kendilerine doğru bir konakçı bulmuş gibi oluyorlar. Bu nedenle hastalık uzun süre geçmiyor. Kişiler aynı anda hem Kovid-19 hem de influenza veya rhinovirüsü geçirebiliyor. Fakat bu nadir bir durum, sağlıklı, dinç bireylerde görmek çok mümkün değil. Fakat vücut direnci düşük, ek hastalığı olan, yaşı ileri kişilerde bu durumla karşılaşabiliyoruz."

Kovid-19 ile mücadelede bireysel önlemlerin ciddi başarı sağladığına dikkati çeken Turan, diğer viral enfeksiyonlar için de aynı durumun söz konusu olduğunu vurguladı.

Turan, hastalık belirtisi gösterenlerin kendini izole etmesi, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyması ve özellikle 65 yaş üzeri kişilerin grip aşılarını mutlaka yaptırmasının önem taşıdığını dile getirdi.

Prof. Dr. Turan, viral enfeksiyon geçiren, tedavisini olan ama 10 gün sonra tam iyileşecekken yeniden ateş gibi rahatsızlıkları yaşayanlara tekrar doktora başvurmalarını önerdi.

- "KOVİD-19 POZİTİFLİK ORANI YÜZDE 8-10 DÜZEYİNDE"

Kovid-19 vaka sayılarına da değinen Turan, "Kovid-19 pozitiflik oranı son 2-3 aydır standart bir düzeyde gidiyor, bir artış söz konusu değil. Alınan örneklerin çoğunlukla yüzde 8-10'unda pozitiflik devam ediyor. Kovid-19 pozitif olanlar sağlıklı ve genç bireylerse genellikle normal enfeksiyon gibi geçiriyor. Fakat ek hastalıkları yani komorbiditesi olanlarda ağır hastalık, yoğun bakım ihtiyacı oluşabiliyor." dedi.

- TEK BİR KİT ÜZERİNDEN TESPİT

Turan, tek örnekle Kovid-19, influenza A, influenza B ve RSV'ye aynı anda bakılmasını sağlayacak yerli tanı kitinin de geliştirildiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki günlerde, tek bir örnekle kişilerin Kovid-19 mu yoksa başka bir etkenle mi enfekte olduğunu gösterebileceğiz. Ayrı ayrı bakmaktansa tek bir kit üzerinden bunu yapmanın hem pratik hem de oldukça başarılı olacağını düşünüyoruz. Yeni tanı kitini önümüzdeki günlerde kullanmaya başlayacağız. Böylelikle daha hızlı ve kolay tanı koyabileceğiz."