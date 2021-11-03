AA 3 Kasım 2021 Çarşamba 11:46 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 11:46

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı "TURKOVAC", faz-3 çalışmaları kapsamında, belirlenen kentlerde 14 Ekim itibarıyla gönüllülere yapılmaya başlandı.

Daha önce 2 doz Sinovac aşısı olmuş ve Kovid-19'a yakalanmama gibi belirli kriterleri oluşturan gönüllüler, 3. doz yerli inaktif Kovid-19 aşısı TURKOVAC olmanın mutluluğunu ve bu sürece katkı sağlamanın gururunu yaşıyor.

Gönüllüler, hiçbir rahatsızlık yaşamamanın huzuruyla vatandaşlara TURKOVAC aşısı olmaları tavsiyesinde bulunuyor.

Aşı sonrası yaşadıkları süreci AA muhabirine anlatan gönüllü İ.M, kendisinin isteyerek gönüllü olduğunu ve bu sürece katkı vermekten gurur duyduğunu söyledi.

Daha önce 2 doz Sinovac aşısı olduğunu belirten İ.M, "14 Ekim'de aşı oldum. Yerli aşının daha güvenilir olduğunu düşündüm. Yerli aşı çalışmasına katkım olsun istedim ve aşıyı yaptırdım. Aşı yaptırdığım günden beri herhangi bir yan etki falan olmadı, hiçbir olumsuz durum hissetmedim." dedi.

Sağlık ekiplerinin kendisini yakından takip ettiğini anlatan İ.M, yakın çevresinin aşıyla ilgili sürekli sorular sorduğunu ve bir rahatsızlık hissetmediği için herkese tavsiye ettiğini kaydetti.

"KENDİ AŞIMIZI OLMAK BENİM İÇİN BİR GURUR"

Gönüllü A.K, iki doz Sinovac aşısı sonrası özellikle TURKOVAC aşısını beklediğini ifade etti.

"Kendi milli ve yerli aşımızı olmak istiyordum, çünkü dışarıdan bir aşı yerine bundan sonra yerli aşı olmayı tercih ettim. Kendi aşımızı olmak benim için bir gurur, seri üretime de geçsin isterim." diyen A.K, yerli aşının gelişmesine katkı sağlamak için kendi tercihiyle gönüllü olduğunu anlattı.

Gönüllü S.Y, 10 gün önce aşı olduğunu, şu ana kadar bir yan etki ve rahatsızlık hissetmediğini söyledi.



TURKOVAC aşısı olduğunda aile ve yakın çevresinin kendisini arayarak süreçle ilgili sorular sorduğunu ifade eden S.Y, "Nasıl olduğumu merak edenler oldu. Ben de iyi olduğumu söyledim, hiçbir yan etki yaşamadım. Ben özellikle TURKOVAC'ın gelmesini bekledim, sonuçta kendi ülkemin doktorlarına, bilim insanlarına güveniyorum. Belki biz bilim adamı olamadık ama onlara faydalı olabiliriz, diye düşündüğüm için yardımcı olmak istedim." diye konuştu.

"HEM YERLİ HEM MİLLİ AŞI OLMASINDAN DOLAYI GÖNÜLLÜ OLDUM"

Gönüllü T.T de kısa süre önce TURKOVAC aşısı olduğunu, aşı olduktan sonra kendini çok daha dinç hissettiğini dile getirdi.

Sağlık çalışanlarının sürekli kendilerini arayarak sağlık durumları hakkında bilgi aldığını belirten T.T, sözlerine şöyle devam etti:

"Hastanenin içinde kendimi çok huzurlu hissettim. Gerçekten kaliteli bir çalışma ekibi var. Hem yerli hem milli aşı olmasından dolayı gönüllü oldum. Hiçbir rahatsızlığım yok. Öncelikli olarak böyle bir çalışmaya dahil olup hem yerli sermaye kullanılsın hem de milli aşımıza katkı olması için destek olmak istedim. İçimde çok büyük bir huzur var. Ailemin de TURKOVAC aşısı olup bu gururu yaşamasını isterim, çekinecek hiçbir şey yok. Tabii ki kendi doktorlarımızın, uzmanlarımızın geliştirdiği bir aşının bize hem maddi hem de manevi çok daha faydası olacak. Çevremdeki arkadaş, dost akrabalarımın da TURKOVAC olmalarını istiyorum ve onlara bir rahatsızlık yaşamadığımı söyleyince tabii ki çekincelerini bir anda aşıyorlar."

"ŞU ANA KADAR HİÇBİR OLUMSUZ GERİ DÖNÜŞ ALMADIK"

Antalya İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük ise TURKOVAC aşısının yapılabileceği pilot illerden birinin de Antalya olduğunu ve 14 Ekim'den bu yana gönüllülere aşılama yapılmaya başlandığını ifade etti.

TURKOVAC aşısı için belirli kriterlerin olduğunu ve bunu sağlayan gönüllü vatandaşların aşılandığını kaydeden Başıbüyük, şunları dile getirdi:

"Vatandaşlarımız TURKOVAC aşısı olmak için yoğun bir ilgi gösteriyor ama burada asıl mesele, kriterleri sağlamak. 3. doz aşısını olmak isteyen ve kriterleri taşıyan vatandaşlar Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelip aşılarını yaptırabilir. TURKOVAC aşısı olan vatandaşları sistem üzerinden günlük olarak takip ediyoruz, kendilerine ulaşıyoruz ve bütün yan etkileri soruyoruz. Onlar da herhangi bir sıkıntı varsa bunu bize bildiriyor. TURKOVAC aşısı olan vatandaşlarımızdan şu ana kadar hiçbir olumsuz geri dönüş almadık. Kriterleri sağlayan bütün vatandaşlarımızı TURKOVAC aşısı olmaya davet ediyoruz."

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (AEAH) TURKOVAC aşı sorumlusu Dr. Remziye Nur Eke de TURKOVAC aşısı yaptıranlarda şu ana kadar bir yan etkiyle karşılaşmadıklarını vurguladı.