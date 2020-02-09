Yeşilay Başkanı Öztürk'ten Dünya Sigarayı Bırakma Günü çağrısı

AA 09.02.2020 14:46 - Güncelleme: 09.02.2020 14:46

Sigaranın sadece kullananlar için değil, dumana maruz kalanlar için de çok ciddi sonuçlar doğurduğunu belirten Prof. Dr. Öztürk, şöyle devam etti:

"Sigaranın zararlarını her yerde anlatmaya özen gösteriyoruz ancak rakamlar ortaya konduğunda durum çok daha net bir şekilde anlaşılıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünyada tütün kullanımı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı her yıl artıyor ve son olarak 8 milyonun üzerine çıktı. Bu ölümlerin 7 milyondan fazlası sigara kullanımı sonucunda gerçekleşirken, yaklaşık 1,2 milyonu sigara içmeyenlerin sigara dumanına maruz kalmasıyla ortaya çıkıyor. Akciğer kanseri, KOAH ve damar hastalıklarının ana nedeni sigara olarak gösteriliyor. Tüm bu veriler doğrultusunda, Yeşilay olarak tüm vatandaşlarımıza 9 Şubat'ta hem kendileri hem de sevdikleri için daha sağlıklı, dumansız bir hayata adım atmaları çağrısı yapıyoruz."

Sigara bağımlılığının azaltılması ve küçük yaşlardan itibaren çocuklarda bilinç oluşturarak potansiyel bağımlılıkların önüne geçilmesi için Yeşilay'ın pek çok çalışma gerçekleştirdiğini belirten Öztürk, "Sigara bağımlılığı ile mücadele bizim en önemli gündem maddelerimiz arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığımız ile birlikte Sigarayı Bırak Hayatı Bırakma Kampanyası'nı başlattık." dedi

Öztürk, şunları kaydetti:

"Yeşil Dedektör uygulamamız ile dumansız hava sahasına katkı sağlıyor; ihlallerin önüne geçilmesi konusunda katkı sunuyoruz. Geçtiğimiz yıl dumansız hava sahası konusunun önemine dikkati çekmek için Yeşilaycı Astronotumuz ile otobüs duraklarını, stadyumları dolaştık. Sigaranın zararlı etkilerinden korunmak için bireylerin haklarını bilmelerinin ve dumansız alanlar talep etmelerinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Biz de Yeşilay olarak sigaranın etkilerinden korunmak ve sigarayı bırakmak isteyen herkesin yanındayız."