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Sağlık

Yunanistan'da 5-11 yaş grubu çocuklar için Kovid-19 aşısı uygulaması başlıyor

Yunanistan'da 5-11 yaş grubu çocukların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanma sürecinin başlayacağı bildirildi.

AA6 Aralık 2021 Pazartesi 21:17 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 21:17
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Sağlık Bakanlığı Genel Sekreteri Marios Themistokleus, yaptığı açıklamada, Yunanistan'da, 5-11 yaş grubundaki çocuklara ilk Kovid-19 aşısının 15 Aralık'ta yapılacağını belirtti.

Themistokleus, randevu için ilgili dijital platforma başvuruların 10 Aralık'tan itibaren yapılabileceğini kaydetti.

Aşıyı teşvik edici tedbirlerin alınmasının ardından aşı randevularında artış gözlemlendiğine dikkat çeken Themistokleus, en az bir doz aşı olan yetişkin oranının Avrupa Birliği'nde (AB) yüzde 82,2 iken Yunanistan'da bu oranın yüzde 77,8 olduğunu bildirdi.

Yunanistan'da, 16 Ocak'a kadar Kovid-19 aşısı olmayan 60 yaş üstü vatandaşlar için ayda 100 avro para cezası verilmesine karar verilmiş, kararın ardından aşı randevularında artış gözlemlenmişti.

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