1 milyar dolarlık dev füze sözleşmesi imzalandı

TM Dijital Haber Merkezi 26.12.2019 21:33 - Güncelleme: 26.12.2019 21:33

Dünya geneli füze üretiminin büyük çoğunluğunu elinde bulunduran, savunma, silah ve ordu alanında iş yapan Amerikan firması Raytheon, 1 milyar dolar karşılığında SM-3 Blok IIA gemi tabanlı bir füze sistemi için tedarik, üretim, montaj ile ilgili yönetim, malzeme ve hizmetleri sağlayacak.

SM-3 Blok IIA’yı ABD ve Japonya işbirliği ile geliştiriyor ve AEGIS Balistik Füze Savunma sisteminin bir parçası olarak faaliyet görülüyor.

AEGIS Sistemi, savaş gemileri üzerlerinden veya kara konuşlu bataryalardan fırlatılabilen, SPY-1 radarları ile SM-3 füzelerinden müteşekkil orta yol balistik füze savunma sistemidir.

Düşman hedeflerini yok etmek için güçlü bilgisayar ve radar teknolojisi kullanmaktadır. Başlangıçta Amerika Birleşik Devletleri Donanması tarafından kullanılan Aegis, artık Avustralya, Japonya, İspanya, Norveç ve Güney Kore deniz kuvvetleri tarafından da kullanılmaktadır. Ayrıca NATO'nun Avrupa'daki füze savunma sisteminin bir parçasını oluşturmaktadır.