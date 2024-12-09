İSTANBUL 16°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2024 Pazartesi / 8 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,8183
  • EURO
    36,8549
  • ALTIN
    2984.16
  • BIST100
    10233.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • 10 milyar dolarlık anlaşmada tarihi gün: F-35'lerin ilk teslimatı için üretim başladı
Savunma

10 milyar dolarlık anlaşmada tarihi gün: F-35'lerin ilk teslimatı için üretim başladı

Lockheed Martin, Almanya için üretilecek olan ilk F-35A savaş uçaklarının üretimine özel bir törenle resmen başladı. Almanya ile ABD arasında 2022 yılında 35 adet F-35A jeti için anlaşmış ve süreç başlamıştı.

Star Gazetesi9 Aralık 2024 Pazartesi 17:01 - Güncelleme:
10 milyar dolarlık anlaşmada tarihi gün: F-35'lerin ilk teslimatı için üretim başladı
ABONE OL

Almanya, F-35A savaş uçaklarını teslim almak için gün sayıyor. ABD ile 35 adet F-35A savaş uçağı için anlaşma sağlayan Almanya'nın jetleri B61 nükleer bombalarını taşıyabilecek şekilde dizayn ediliyor.

Almanya hükümeti F -35 jetlerinin satın alınması için bütçeden yaklaşık 10 milyar avroluk bir kaynak ayırmıştı. Söz konusu F-35 anlaşması dahilinde yedek parça, silah ve bakım hizmetleri de bulunuyor.

35 ADET F-35'İN TESLİMATI PLANLANIYOR

Almanya ile ABD arasında imzalanan anlaşmaya göre Lockheed Martin, 35 adet F-35A jetinin ilk teslimatlarını 2026 yılında yapmaya başlayacak. Jetin eğitim operasyonları ise başlangıçta ABD'de bulunan Ebbing Hava Ulusal Muhafız Üssü'nde gerçekleştirilecek. Almanya ise teslim alacağı uçakları 2027 yılında Büchel Hava Üssü'ne konuşlandırılmayı planlıyor.

Gelecek olan F-35'lerle beraber eski nesil Tornado uçaklarını 2030'da kullanımdan kaldıracak.

F-35 SATIN ALIMI PROTESTE EDİLMİŞTİ

Almanya'nın söz konusu satın alması ile ilgili bir grup aktivist, hükümetin F-35 savaş uçağı satın alma planını protesto etmek amacıyla parlamentonun önünde toplanmıştı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve bakanları tasvir eden maskeler takan aktivistler, uçak anlaşmasını protesto eden pankartlar taşımış ve bir F-35 savaş uçağı maketini de çöp kutusuna atmıştı.

Nükleer Savaşın Önlenmesi için Uluslararası Hekimler adlı oluşumdan Xanthe Hall, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'nın, ABD'nin Lockheed Martin şirketinden satın alacağı uçağın nükleer silah taşımak için kullanılabileceğini söylemişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.