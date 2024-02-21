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Savunma

10 yıl sürecek! Somali Türkiye kararını resmen onayladı: Bu dönüm noktası niteliğinde

Somali kabinesinin, Türkiye ile savunma işbirliği alanında imzalanan anlaşmayı onayladığı bildirildi. Somali Enformasyon Bakanı Daud Aweis, 'Kabine Türkiye ile imzalanan savunma işbirliği anlaşmasını onayladı. Bu dönüm noktası niteliğindeki 10 yıllık anlaşma, Somali hükümetinin egemenliğini koruma çabalarını önemli ölçüde güçlendirecek.' dedi.

AA21 Şubat 2024 Çarşamba 12:50 - Güncelleme:
10 yıl sürecek! Somali Türkiye kararını resmen onayladı: Bu dönüm noktası niteliğinde
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Somali Enformasyon Bakanı Daud Aweis, X sosyal medya hesabından, ülkesinin, Türkiye ile olan savunma alanındaki işbirliği anlaşmasına dair açıklamada bulundu.

İki ülke arasındaki anlaşmanın çok önemli bir adım olduğuna işaret eden Aweis, "Kabine, NATO üyesi ve Somali'nin yakın müttefiki Türkiye ile imzalanan savunma işbirliği anlaşmasını onayladı. Bu dönüm noktası niteliğindeki 10 yıllık anlaşma, Somali hükümetinin egemenliğini koruma çabalarını önemli ölçüde güçlendirecek." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Somali arasında 8 Şubat'ta savunma ve güvenlik konularını da içeren Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması imzalanmıştı.

Ekonomik ve siyasi sorunların yaşandığı Somali'de Eş-Şebab yıllardır ülkede güvenlik sorunu oluşturmaya devam ediyor.

  • Savunma İşbirliği
  • Somali-Türkiye Anlaşması
  • Egemenlik Güçlendirme

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