İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ağustos 2025 Cumartesi / 22 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9411
  • EURO
    47,9607
  • ALTIN
    4383.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • 100 kilometre menzilli ve zırh delici: Türkiye'nin gizli silahı hedefi şaşmıyor
Savunma

100 kilometre menzilli ve zırh delici: Türkiye'nin gizli silahı hedefi şaşmıyor

Savunma sanayinde yerli ve milli çözümlere olan ihtiyaç giderek artarken ASELSAN üretimleri dünya devlerinin dikkatini çekiyor. 100 kilometre menzilli ve zırh delici özelliğe sahip olan Türkiye'nin bu gizli silahı hedefi şaşırmıyor. Hassas vuruş yeteneğine sahip olan söz konusu gizli silah, etkinliği ve dayanıklılığıyla da öne çıkıyor.

HABER MERKEZİ16 Ağustos 2025 Cumartesi 20:21 - Güncelleme:
100 kilometre menzilli ve zırh delici: Türkiye'nin gizli silahı hedefi şaşmıyor
ABONE OL

ASELSAN'ın yeni nesil gizli silahı farklı hava ve arazi koşullarında yüksek hassasiyetle hedefi vurma kapasitesiyle düşmana korku salıyor. Söz konusu özellik zor ve değişken savaş koşullarında önemli bir avantaj sağlıyor.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ YERLİ ÜRETİM

ASELSAN mühendisleri tarafından geliştirilen TOLUN, yerli ve milli teknoloji ile donatılmış bir sistem olarak, savunma sektöründe etkinlik ve bağımsızlık algısını güçlendiriyor. Hassas hedefleme sistemi ve gelişmiş sensörleri sayesinde düşmana aman vermiyor.

TOLUN'UN ÇOK YÖNLÜ KULLANIM ALANI

Sadece kara ve hava platformlarıyla sınırla olmayan TOLUN, çeşitli operasyonel senaryolarda farklı platformlarda entegre edilebilecek şekilde tasarlandı. Bu da TOLUN'u esnek ve çok yönlü kılıyor.

TOLUN ULUSAL GÜVENCE SAĞLIYOR

Öte yandan savunma sanayinde kritik öneme sahip olan TOLUN, Türkiye'nin kendi teknolojisini geliştirme hedefi doğrultusunda stratejik bir adım olarak öne çıkıyor.

ASELSAN 5 yeni sistemi tanıttı

Bayraktar AKINCI'dan tarihi başarı!

AKINCI önemli bir eşiği daha aştı!

ÖNERİLEN VİDEO

Pilotun sakinliği faciayı önledi: O anlar kamerada!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.