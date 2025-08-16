ASELSAN'ın yeni nesil gizli silahı farklı hava ve arazi koşullarında yüksek hassasiyetle hedefi vurma kapasitesiyle düşmana korku salıyor. Söz konusu özellik zor ve değişken savaş koşullarında önemli bir avantaj sağlıyor.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ YERLİ ÜRETİM

ASELSAN mühendisleri tarafından geliştirilen TOLUN, yerli ve milli teknoloji ile donatılmış bir sistem olarak, savunma sektöründe etkinlik ve bağımsızlık algısını güçlendiriyor. Hassas hedefleme sistemi ve gelişmiş sensörleri sayesinde düşmana aman vermiyor.

TOLUN'UN ÇOK YÖNLÜ KULLANIM ALANI

Sadece kara ve hava platformlarıyla sınırla olmayan TOLUN, çeşitli operasyonel senaryolarda farklı platformlarda entegre edilebilecek şekilde tasarlandı. Bu da TOLUN'u esnek ve çok yönlü kılıyor.

TOLUN ULUSAL GÜVENCE SAĞLIYOR

Öte yandan savunma sanayinde kritik öneme sahip olan TOLUN, Türkiye'nin kendi teknolojisini geliştirme hedefi doğrultusunda stratejik bir adım olarak öne çıkıyor.

ASELSAN 5 yeni sistemi tanıttı

Bayraktar AKINCI'dan tarihi başarı!

AKINCI önemli bir eşiği daha aştı!