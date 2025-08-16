ASELSAN'ın yeni nesil gizli silahı farklı hava ve arazi koşullarında yüksek hassasiyetle hedefi vurma kapasitesiyle düşmana korku salıyor. Söz konusu özellik zor ve değişken savaş koşullarında önemli bir avantaj sağlıyor.
ASELSAN mühendisleri tarafından geliştirilen TOLUN, yerli ve milli teknoloji ile donatılmış bir sistem olarak, savunma sektöründe etkinlik ve bağımsızlık algısını güçlendiriyor. Hassas hedefleme sistemi ve gelişmiş sensörleri sayesinde düşmana aman vermiyor.
Sadece kara ve hava platformlarıyla sınırla olmayan TOLUN, çeşitli operasyonel senaryolarda farklı platformlarda entegre edilebilecek şekilde tasarlandı. Bu da TOLUN'u esnek ve çok yönlü kılıyor.
Öte yandan savunma sanayinde kritik öneme sahip olan TOLUN, Türkiye'nin kendi teknolojisini geliştirme hedefi doğrultusunda stratejik bir adım olarak öne çıkıyor.