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Savunma

100 milyon dolarlık onay! Gelişmiş hassas yeteneklere sahip silahlar geliyor

ABD, Suudi Arabistan'a tahmini maliyeti 100 milyon dolar olan gelişmiş hassas yeteneklere sahip silahların satışını onayladı.

AA21 Mart 2025 Cuma 08:02 - Güncelleme:
100 milyon dolarlık onay! Gelişmiş hassas yeteneklere sahip silahlar geliyor
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a, gelişmiş hassas kabiliyetlere sahip silah sistemleri ve ilgili ekipmanlarının satışının onaylandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'a satışı onaylanan gelişmiş silahların tahmini maliyetinin 100 milyon dolar olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Önerilen satış, Suudi Arabistan Krallığı'nın mevcut ve gelecekteki tehditlerle başa çıkma yeteneğini geliştirecek ve diğer güdümlü füze sistemlerine göre çok daha az hasar riskiyle hedeflere hassas bir şekilde müdahale etme yeteneği kazandıracak." ifadeleri kullanıldı.

Silah satışında ana yüklenicinin, merkezi Virginia eyaleti olan BAE Systems, Inc. adlı firma olduğu bilgisi paylaşıldı.

ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı (DSCA) kendi internet sayfasından paylaştığı bilgiye göre, söz konusu olası satış hakkında ABD Kongresi'ni bilgilendirdi.

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