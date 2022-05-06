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Savunma

100 milyon dolarlık pazarlık! Hem XL hem insansız denizaltı

Amerikan Anduril Industries şirketi, Avustralya Savunma Kuvvetleri için insansız denizaltı araçları için 100 milyon dolarlık bir anlaşma için pazarlık yaptığını söyledi. Rekor seviyede geliştirileceği belirtilen insansız denizaltı XL-AUV projesinin uygun fiyatlı ve dayanıklı olması öngörülüyor.

Star Gazetesi6 Mayıs 2022 Cuma 10:13 - Güncelleme:
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Kaliforniya merkezli savunma sanayii şirketi Anduril Industries, otonom denizaltı araçlar tasarlamak, geliştirmek ve üretmek üzere, Avustralya ile 100 milyon dolarlık bir sözleşme üzerinde görüştüklerini duyurdu.

Şirket 4 Mayıs'ta yapılan görüşmelerle ilgili yaptığı açıklamda, "Ekstra Büyük Otonom Denizaltı Araçları veya XL-AUV' progaramı, için üç yıllık bir geliştirme, "rekor sürede yetenek değerlendirmesi ve prototipleme" gerektirecek "inanılmaz derecede iddialı bir teslimat programı" ifadelerine yer verildi.

100 MİLYON DOLARLIK PAZARLIK! HEM XL HEM İNSANSIZ DENİZALTI

Anduril, program kapsamında XL-AUV'nin üç prototipinin Avustralya Kraliyet Donanması'na teslim edileceğini söyledi. Şirket, XL-AUV'yi uygun fiyatlı, dayanıklı ve askeri ve askeri olmayan görevleri yerine getirebilecek kapasitede olacağını söyledi.

Anduril'in kurucusu Palmer Luckey, "Avustralya için Avustralya'da üretilen bir XL-AUV'ye ihtiyaç var. XL-AUV'nin, Avustralya Kraliyet Donanması'na gelişmiş yetenekler kazandırması için özerklik, uç bilgi işlem, sensör füzyonu, tahrik ve robotik alanındaki en son teknolojilerden yararalanıldı.

Anduril, bu yıl şirket genişlemesine Avustralya'yı da ekledi. Şirket bu genişlemeyle, ulusal uzman ve işletmelerle danışmayı, yerel tedarik zincirinden yararlanmayı planlıyor. Ayrıca halihazırda ABD Savunma Bakanlığı ile çalışıyor ve yakın zamanda Özel Harekat Komutanlığı ve Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ile 1 milyar dolarlık bir anlaşma imzalandı.

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