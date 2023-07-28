102 ülke katılıyor! SSB Başkanı Haluk Görgün: Türkiye'yi rol model almak istiyorlar

Türk savunma sanayisinin gelişimi, sektör için uluslararası bir vitrin olan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın (IDEF) daha da büyümesini sağladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, AA muhabirine, bu yıl 16'ncısı düzenlenen fuarda geçmiş yıllara göre daha fazla yoğunluk olduğunu söyledi.

Bu yıl uluslararası katılımcı ve ziyaretçi sayısının da arttığını belirten Görgün, "Önceki IDEF'te 38 bin metrekare alan kiralanmıştı, bu yıl 43 bin metrekare alan kiralandı. 81 ülkeden delegasyonlar var, 102 ülkeden katılım olmuş. Yaklaşık 60 bin katılımcı var. Bunun da yaklaşık 10 bini uluslararası katılımcı. Resmi heyetlerle gelen delegasyonların sayısı da 700'ün üzerinde. Fuar çok güzel başladı, güzel, yoğun tempoda devam ediyor." dedi.

Uluslararası heyetlerle görüşmelerinde Türk savunma sanayisinin gelişimine yönelik takdir dolu değerlendirmeler aldıklarını vurgulayan Görgün, şöyle konuştu:

"Birçok delegasyon Türkiye'deki bu gelişimi rol model olarak almak, kullanmak, değerlendirmek istiyor. Kendi gelişimlerinde Türkiye'nin tecrübelerini, tecrübe aktarımını önemsediklerini söylüyorlar. Son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kesintisiz, sürekli desteğiyle savunma sanayimizi bugünlere getirdik. Deniz, kara, hava her ortam için platform üretebilir durumdayız. Bu platformların içinde var olan sistemleri, alt sistemleri yerli teknolojilerimizle sağlayabilir durumdayız. Dünyanın bir ucuna sistem satabilir, ellerinde var olan sistemleri modernize edebilir konuma geldik. Bu gurur hepimizin, Türk milletinin. Savunma sanayisindeki ürünlerle belki ilk anlamda bu fuarla ön plana çıkıyoruz ama bunun arkasındaki altyapı, yetkinlik, insan kabiliyeti ve niteliği aslında geri planda da kendini gösteriyor. Çünkü savunma sanayisi malumunuz yüksek teknoloji içeren bir alan. Yüksek teknolojiyi kullanmanız gerekiyor."

- TÜM GÖSTERGELERDE CİDDİ ARTIŞ

Sektörde çalışan ve firma sayısının 20 yıl öncesine göre ciddi oranda arttığına dikkati çeken Görgün, "O dönem 50-60 firma varken bugün 2 bin 700'ün üzerinde firma var. Sadece AR-GE'ye ayrılan bütçe 50 milyon dolar civarındayken bugün 2 milyar dolar. AR-GE harcamalarında 40 kat atış gözlemleniyor. Ciro aynı şekilde 1 milyarlardan 12 milyar dolarlara çıktı. İhracatımız 250 milyon dolar civarındaydı 20 yıl önce, geçen sene itibarıyla 4,4 milyar dolar oldu. Yılın ilk yarısında 2,5 milyar dolara yaklaştık, yıl sonuna doğru 6 milyar doları hedefliyoruz. Yakın zamanda da 10 milyar dolar bandına ulaşacağımızı gözlüyoruz. Platformlarımızı uluslararası alanda dost ve müttefik ülkelerle paylaştıkça gelişimimiz daha da artacaktır diye değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Fuar kapsamında imzalanan sözleşmelerin, toplantıların yeni açılımlara vesile olacağını dile getiren Görgün, her yönüyle uluslararası bir fuara yakışır bir etkinlik yapıldığını bildirdi.

- "GAYRETLE, HEYECANLA, ŞEVKLE"

IDEF'23'te çok yeni ürünler bulunduğunu, firmaların bunları gururla sunduklarını ifade eden Görgün, "Türk savunma sanayisinde oluşturduğumuz o piramit yapının her katmanında yapılabilecek paylaşımlar, işler var. Burada sürdürülebilir bir tedarik zinciri oluşmuş durumda. Gayretle, heyecanla, şevkle çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Fuar sırasında imzalanan ihracat sözleşmeleri olduğunu, bunların fuar sonrasında toplu şekilde paylaşılabileceğini belirten Görgün, şunları kaydetti:

"Bir taraftan ihracat görüşmeleri, yeni pazar açılımları olmakla beraber yeni ürünler için de birbirini tamamlayan ülkeler ve firmalar için fırsat oluyor. Günün sonunda tabii ki hedefimiz böyle fuarlarla ihracatımızı daha da artırmak. Burada imzalanan sözleşmeleri fuar salonundaki genel değerlendirmemizde paylaşıyor oluruz."