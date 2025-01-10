F-35 programı, dünyadaki en gelişmiş 5. nesil savaş uçağı olarak kabul ediliyor. Son teknoloji sensörler ve iletişim sistemleriyle F-35, ABD ve müttefiklerinin kullanılmasına sunuluyor. Lockheed Martin'in F-35 savaş uçaklarını seri üretime aldığından bu yana yaklaşık 1.040 adet jeti teslim etmiş durumda

Dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan askeri çatışmalar, terörizm ve sınır anlaşmazlıkları, savaş uçaklarındaki hızlı teknolojik gelişmelerle birlikte ülkeleri savunma sanayine yatırım yapmaya teşvik ediyor. Şüphesiz hava sistemleri ise bu çatışmalarda ülkelerin rakipleri ve düşmanları karşısında üstünlük sağlamadaki en önemli koz olarak kabul ediliyor.

Bu tür güçlü pazar beklentileri, F-35 jetine ek olarak F-16, F-22 ve F-21 uçakları da dahil olmak üzere güçlü savaş jetleri portföyüyle desteklenen Lockheed Martin için büyüme fırsatları yaratıyor. Lockheed Martin'in toplam sipariş birikimi 29 Eylül 2024 itibarıyla 165,69 milyar dolardı.

2024 YILINDA 110 ADET F-35 TESLİM EDİLDİ

Lockheed Martin, geçtiğimiz yıl toplamda 110 adet jetin teslim etti. Şirket, yazılım geliştirme gecikmeleri nedeniyle azaltılmış olmasına rağmen F-35 savaş uçaklarının üretim hedef aralığının en üst sınırına ulaştığını belirtti.

Söz konusu bu verilere göre, 15 yıllık bir süre zarfında F-35'lerin bu teslimatının tarihi olduğu özellikle vurgulandı. Savunma devi şirket, geçtiğimiz Aralık ayından bu yana yaklaşık 22 F-35 savaş uçağı teslim ettiğini duyurdu.

Tüm bu açıklamalara rağmen söz konusu şirket imzalanan anlaşmalar kapsamındaki teslimat hedefine bir kez daha ulaşılmadı. Lockheed, daha önceki yıllarda imzalanan anlaşmalar neticesinde ise 156 jet teslim etme taahhüdünde bulunmuştu.