111 milyon dolarlık F-35B siparişi

22 Nisan 2020 Çarşamba 14:38 - Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 14:48

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde faaliyet gösteren Pratt and Whitney Engines şirketi, F-35B Lightning II Kısa Kalkış – Dikey İniş (STOVL) tipi savaş uçaklarında kullanılan F135-PW-600 motorunun üretimi için toplam değeri 111.131.635 milyon ABD Doları olan yeni bir sipariş aldı.

ABD Deniz Piyadeleri (US Marine Corps)’ne teslim edilecek F-35B Lightning II savaş uçaklarında kullanılacak F135-PW-600 motorlarının teslimatlarının, Temmuz 2022’ye kadar tamamlanması planlanıyor.

SavunmaSanayiST'te yer alan bilgiye göre, Şu ana kadar Lockheed Martin tarafından 500 adetten fazla üretilen Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) F-35 Lightning II’nin; klasik iniş kalkış (A), kısa kalkış – dikey iniş (B) ve taşıyıcı yani uçak gemisi (C) olmak üzere toplam üç ana konfigürasyonu bulunuyor. Halihazırda 9 ülke, F-35’i kendi topraklarında kullanıyor.