12 adet kullanılmış Rafale savaş uçağı almaya karar verdiler

star.com.tr 31 Mayıs 2021 Pazartesi 23:50 - Güncelleme: 01 Haziran 2021 Salı 00:08

Hırvatistan, Fransa'nın ürettiği Rafale F3R savaş uçaklarından 12 adet almaya karar verdi.

Hırvatistan Başbakanı Plenkoviç, yakın zamanda savaş jetlerine ihtiyaç duyduklarını Fransızların teklifinin diğer satıcılara göre en düşük fiyat olduğunu söyledi.

Konu ile ilgili Hırvat medyasında yer alan haberlere göre, ilk altı jetin 2024'te teslim edilmesi bekleniyor. Fiyat konusunda gündeme gelen jetlerin alımının yanı sıra ödemeye pilotaj eğitiminin ve silahlanmanın da dahil edildiği bildirildi. Başbakan Plenkoviç ellerinde bulunan Rus yapımı MiG-21 savaş uçaklarının 3 yıl ömrü kaldığını açıkladı

Anlaşma ile ilgili Fransa Savunma Bakanı Florence Parley yaptığı açıklamada kararı memnuniyetle karşıladıklarını bildirerek "Fransa ile Hırvatistan arasındaki stratejik bağların güçlendiğini gösterdi" dedi.