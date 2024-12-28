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Savunma

12 adet sipariş edilecek: M-346 savaş uçağı için karar

Avusturya, sonra İtalyan üretici Leonardo'dan hafif savaş uçağı M-346 Fighter Attack (M346FA) modelini satın almaya resmen karar verdi. Hükümet, M-346 Master'ları Saab J105Ö filosunu emekliye ayırdıktan tam dört yıl sonra envanteri yenileyecek.

Star Gazetesi28 Aralık 2024 Cumartesi 19:12 - Güncelleme:
12 adet sipariş edilecek: M-346 savaş uçağı için karar
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Avusturya Hava Kuvvetleri, Saab J105Ö filosunu emekliye ayırdıktan sonra M-346 Fighter Attack (M346FA) uçağını satın almaya karar verdi.

Avusturya Savunma Bakanı Klaudia Tanner, konu hakkında yaptığı açıklamada M346FA Master çift motorlu hafif savaş uçağından on iki adet satın alacaklarını duyurdu.

Satın alma için finansmanın 2022 yılında düzenlenen bütçeye önceden dahil edildiği bildirildi.

Anlaşmanın tamamlanması için Avusturya ve İtalya hükümeti arasında müzakerelerin devam ettiği öğrenildi. Görüşmelerin Avusturyalı işletmeleri dahil edecek endüstriyel iş birliğini, ekonomiye katma değer sağlamayı ve yerel sanayiyi güçlendirmeyi kapsadığının özellikle altı çizildi.

M-346 SAVAŞ UÇAĞI İÇİN SAVUNMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Görüşmeler hakkında Avusturya Savunma Bakanı Klaudia Tanner "Bu jetleri satın alarak hava kuvvetlerimizdeki önemli bir yetenek açığını kapatıyoruz. Bu, pilot eğitiminin yüzde 100'ünü Avusturya'ya geri getirmemizi ve hava savunmasını önemli ölçüde artırmamızı sağlıyor. Avusturya, halkının ve hava tehditlerine karşı tarafsızlığımızın korunmasını güçlendiricek." dedi.

M346FA Master'lar teslim alınır alınmaz Linz yakınlarındaki Hörsching Hava Üssü'ne konuşlandırılacak. Jetlerin pilot eğitimi, kara kuvvetlerine destek ve hava savunma operasyonları için kullanılacağı belirtildi.

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