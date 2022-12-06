1,3 milyar dolarlık dev anlaşma! V-280 Valor tiltrotoru envantere giriyor

ABD ordusu 1970'lerden beri kullandığı UH-60 Black Hawk'ları V-280 Valor Tiltrotor ile değiştirmek için anlaştı. Toplam 1.3 milyar dolarl olan anlaşmanın sözleşme imzalandı. Söz konusu sözleşmede Bell'in 2013 yılında başlayan JMR TD programının bir parçası olarak geliştirdiği ve test ettiği V-280 Valor Tiltrotoru üretilecek. Ayrıca ilk prototipin 2025 yılına kadar ABD Ordusu'na teslim edileceği açıklandı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Textron'un başkanı Scott C. Donnelly, "Bell V-280 Valor'un seçmesinden onur duyuyoruz. Ordu'nun görev gereksinimlerini karşılamak için gerçekten dikkate değer ve dönüştürücü bir silah sistemi inşa ederek bu güveni onurlandırmayı amaçlıyoruz. Ordu Havacılığının geleceğinde önemli bir rol oynamaktan heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

V-280 Valor

V-280 Valor, ABD ordusunun Gelecek Dikey Kalkış (FVL) programı için Bell Helicopter ve Lockheed Martin tarafından geliştirilmiş olan 3. kuşak tiltrotor helikopteridir. Söz konusu helikopter, 2013 yılında tanıtılmıştı. V-280 ilk uçuşunu 2017 yılında gerçekleştirmişti.

V-280, 280 knot (520 km/s) seyir hızı için tasarlanmıştır ve bu nedenle V-280 adını almıştır. 2.100 deniz mili (3.900 km) menzile sahip olan sistemin maksimum kalkış ağırlığı yaklaşık 14.000 kg'dır. Bu kapsamda V-280, dört kişilik bir mürettebata sahip olacak ve 14 adede kadar asker taşıyabilecek.