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Savunma

15 bin'incisi TSK'ya teslim edildi

ASELSAN'ın Sivas'ta faaliyet gösteren şirketi ASELSAN Hassas Optik A.Ş., 15.000'inci A940 Piyade Dürbününü, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim etti.

03 Nisan 2020 Cuma 21:20 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 21:20
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Türkiye’nin en büyük savunma sanayii kuruluşu olan ASELSAN’ın Sivas’ta faaliyet gösteren şirketi ASELSAN Hassas Optik A.Ş., tüm komponentlerini yerli ve milli imkanlarla üretmiş olduğu A940 1x-4x Gündüz Nişangah Sistemi’nin 15.000’inci teslimatını Türk Silahlı Kuvvetleri’ne gerçekleştirdi.

Teslim edilen A940 1x-4x tipi Gündüz Nişangah Sistemleri, yine Makina ve Kimya Enstitüsü Kurumu (MKEK) tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen, şu ana kadar Türk Silahlı Kuvvetleri’ne 100.000 adete yakın teslimatı gerçekleştirilen MPT-76, MPT-55 ile MPT-55K tipi milli piyade tüfeklerinde kullanılıyor.

SavunmaSanayiST'te yer alan bilgiye göre, Geniş ve Dar olmak üzere çift görüş açısı, gece görüş cihazları ile kullanım, kolay sıfırlama ve 2m derinlikte 30 dakika boyunca su geçirmeme özellikleri bulunan A940, 550 gram ağırlığa sahip. Optik, termal dürbün ve refleks nişangah ile birlikte de kullanılabiliyor.

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