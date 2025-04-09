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Savunma

158 milyon dolara anlaştılar! Türk savunma devi KAP'a resmen bildirdi

Türk savunma devi ASELSAN, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki bir müşterisi ile 158,6 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı. Türk savunma sanayii devi ASELSAN sözleşmeyi Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.

AA9 Nisan 2025 Çarşamba 15:04 - Güncelleme:
158 milyon dolara anlaştılar! Türk savunma devi KAP'a resmen bildirdi
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ASELSAN, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki bir müşterisi ile askeri haberleşme sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 158,6 milyon dolar olan ihracat sözleşmesi imzaladı.

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, yeni iş ilişkisini duyurdu.

Açıklamada, "ASELSAN, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki bir müşterisi ile askeri haberleşme sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 158,6 milyon dolar olan ihracat sözleşmesi imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

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