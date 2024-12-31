Hindistan Savunma Bakanlığı, Rus yapımı olan Su-30 savaş uçağından 12 adet satın almak için Rusya ile anlaşmanın resmileştirildiğini duyurdu. Hem 12 Su-30 savaş uçağını hem de ilgili ekipmanı içeren anlaşmanın değerinin yaklaşık 13,5 milyar rupi ( 159 milyon ABD dolar) olduğu bildirildi.

Hindistan Hava Kuvvetleri'nin (IAF) Rusya ile yeni Su-30 savaş uçağı için 2020 yılından bu yana sürekli olarak görüştüğü belirtildi. Hindistan'ın bu satın almadaki amacının ise hava filolarının operasyonel kabiliyetini korumak ve envanterdeki diğer yıpranma nedeniyle eskiyen birimlerin yerine yenilerini koymak olarak değerlendiriliyor.

Hindistan Savunma Bakanlığı, Su-30'un ulusal savunma sanayinin birden fazla bileşeni yerli olarak üretmesi yoluyla yüzde 62,6 oranında yerli içeriğe sahip olacağını vurguladı.

Sukhoi Su-30, başlangıçta mevcut Su-27 "Flanker" serisini revize etmek amacıyla geliştirildi, ancak tamamen yeni bir model olarak ortaya çıktı. Uçak, Su-27'ye dayanan birçok görevli tasarım çerçevesini kapsamakla birlikte, ikinci bir mürettebat (tandem olarak yerleştirilmiş), geliştirilmiş veri bağlama ve artan operasyonel dayanıklılığı içeriyor. Bu seri modelinin üretimi 1992 yılında başladı. Bugüne kadar Cezayir, Angola, Çin, Belarus, Hindistan, Endonezya, Kazakistan, Malezya, Uganda, Venezüella ve Vietnam gibi operatörler (Rusya dışında) ile bugüne kadar 540 adet üretildi ve bu savaş platformu Sukhoi firması için önemli bir ürün oldu.

Su-27 ailesi, Rus Hava Kuvvetleri ve Donanma Havacılık filosunun omurgasını oluşturuyor. 1986'da başlayarak, ilk prototip formunda (iki-koltuk Su-27PU interceptor'una dayanan) ilk uçuş 31 Aralık 1989'da kaydedildi. Ancak, resmi olarak 1996 yılında hizmete alındı.