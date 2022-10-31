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Savunma

16 balistik füze taşıyor! Test başladı

Rusya'nın 16 balistik füze taşıyabilen nükleer denizaltısını test ettiği açıklandı.

31 Ekim 2022 Pazartesi 09:45 - Güncelleme:
16 balistik füze taşıyor! Test başladı
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Rus general Nikolay Yevmenov, Rus Düzenli Donanması'nın kuruluşunun 326. yıl dönümünde yaptığı konuşmada, nükleer enerjili en yeni stratejik denizaltı "Generalissimo Suvorov"un test edildiğini belirtti.

Donanma şefi, denizaltının Severodvinsk kentindeki Rusya'nın en büyük gemi inşa tesisi olan Sevmash işletmesinde inşa edildiğini söyledi.

Generalissimo Suvorov, Rusya'nın 4'üncü nesil balistik füze denizaltılarının 6'ncı gemisi ve geliştirilmiş Borei-A sınıfının 2'nci seri üretim gemisi olarak biliniyor.

Her bir Borei-A sınıfı gemi, nükleer savaş başlığı kullanılabilen Bulava sınıfı füzelerden 16 tane taşıyabiliyor.

  • balistik füze
  • Rusya
  • nükleer

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