16.000 tonluk nükleer dev sualtında alev aldı! Çok gizli görev iptal oldu

İngiliz Donanması'na nükleer silahlı bir denizaltı, dalgaların altındaki bir ölüm kalım yangını nedeniyle çok gizli bir görevi iptal etmek zorunda kaldı. İddiayı, İngiliz The Sun gazetesi gündeme taşıdı.

64 MİLYON LİRA DEĞERİNDEKİ DENİZALTI ALEV ALDI

64 Milyon lira (3 milyar sterlin) değerindeki Vanguard Sınıfı Nükleer Denizaltı HMS Victorious, yangın çıktığı esnada Trident II tipi Denizaltıdan Atılan Balistik Füzeleri (SLBMs)'ni taşıyordu.

Henüz bilinmeyen bir nedenden başlayan yangın sonrası denizaltı, kaptanın acil durum ilan etmesi sebebiyle yüzeye çıktı. İstirahat halinde olanlar da dahil olmak üzere 130'dan fazla mürettebatın tamamı harekete geçirildi.

YANGIN HEMEN KONTROL ALTINA ALINDI İDDİASI

Kaynaklar, yangının hemen kontrol altına alındığını belirterek, "Kraliyet Donanması'nın her açık deniz üyesi, nitelikli bir itfaiyecidir. Bu, gemilerimizin ve denizaltılarımızın olaylara hızlı ve verimli bir şekilde yanıt vermesini sağlayarak operasyonel çıkarların etkilenmemesini sağlıyor." denildi.

NÜKLEER CAYDIRICI DEVRİYELER SAĞLAYAN DÖRT GEMİDEN BİRİ

30 yaşındaki gemi, zehirli dumanları dışarı atmak için Kuzey Atlantik'te yüzeye çıktı. Hasarı değerlendirdikten sonra kaptan, Faslane'deki HMNB Clyde'deki üsse geri dönme emri verdi. 16.000 tonluk denizaltı, kesintisiz nükleer caydırıcı devriyeler sağlayan dört gemiden biri.

Bir Kraliyet Donanması sözcüsü, "Denizde sürekli caydırıcılık faaliyeti etkilenmedi, ancak denizaltı operasyonlarının detayları hakkında yorum yapmıyoruz." dedi.

Star Gazetesi