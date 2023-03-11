164 adet Rafale jeti için geri sayım başladı! Tam 30,3 milyar avro

Dassault Aviation, 2022'de sipariş edilen 92 adet Rafale tipi savaş uçağına ek olarak 164'e çıkacağı tahmine edilen sayısı ile tarihi bir satışa imza attı. Diğer siparişlerin ise yakında Hindistan, Endonezya ve Fransa'dan gelebileceği tahmin ediliyor.

164 ADET RAFALE JETİ İÇİN KOLLAR SIVANDI



Fransız savaş uçağı Rafale, sipariş alımı açısından 2022 yılında rekora imza attı. Fransız grup 9 Mart Perşembe günü yıllık sonuçlarını sunarken, geçen yıl Dassault Aviation avcı uçağının toplam 15,7 milyar avro değerinde 92 adet[Birleşik Arap Emirlikleri için 80, Yunanistan'da 6 ve Endonezya'da 6]sipariş edildiğini duyurdu.

Böylece savunma siparişleri portföyü, 21,9 milyar avroluk ihracat dahil olmak üzere 30,3 milyara ulaştı. 31 Aralık itibariyle, Dassault'nun sipariş defterinde 125'i ihracat için ve 39'u Fransa için olmak üzere 164 Rafale olduğu biliniyor. Bu Dassault'un tarihinde benzeri görülmemiş bir rakam olarak değerlendiriliyor.

RAFALE SİPARİŞLERİ DEVAM EDİYOR



Önümüzdeki aylarda, Fransız savaş uçakları için farklı ülkelerden sözleşmelerin geleceği tahmin ediliyor. Sipariş vereceği önceden bilinen Endonezya Hava Kuvvetlerinin ikinci taksitinde bu duruma dahil. Endonezya, Şubat 2022'de 42 adet Rafale satın almak için bir sözleşme imzaladı. Konuya yakın kaynaklara göre Jakarta, Katar'dan 12 Mirage 2000-5 savaş uçağı daha alabilir.

Şu anda, Dassault Aviation'ın üretim kapasitesi bir montaj hattı ile sınırlıdır. Ancak şirketin ikinci bir montaj hattı inşa etme planın olmadığı kesinleşti. Bu aşamada bir ay boyunca Rafale üretimini artıracak. Şimdiye kadar ayda iki savaş uçağı üretiyorlarsa, Fransız şirketi ayda üç savaş uçağı üretmeye başlamayı planlıyor.

Fransız şirketin planlarına aşina olan kaynaklar, üretim artışının 2024'te gerçekleşeceğini iddia ediyor. 2024'ten sonra Dassault, Birleşik Arap Emirlikleri'ne 80 savaş uçağı teslim etmesi gerekeceği için üretimi önemli ölçüde artırmak zorunda kalacak. 2027-2030 döneminin Fransız üretici için en yoğun dönem olacağı söyleniyor.

RAFALE HAKKINDA DETAYLAR



Fransızlar ilk kez 2001 yılında Rafale'yi halka sundu. Bundan önce, prototipler birkaç test uçuşu yaptı. Fransa ve Mısır'ın yanı sıra Hırvatistan, Katar, Yunanistan, Hindistan, Endonezya ve Birleşik Arap Emirlikleri de onlarla birlikte çalıştı.

Rafale'nin maksimum kalkış ağırlığı: 24.500 kg[54.013 lb]. Yüksek irtifalarda uçabileceği maksimum hız 1.912 km/sa[1.188 mph, 1.032 kn]veya Mach 1,8'dir. Ancak daha düşük bir irtifada hızı farklıdır - 1.390 km/s, 860 mph, 750 kn veya Mach 1.1. Uçağın maksimum savaş menzili 1.850 km'dir.

Rafale, havadan havaya füzeler, havadan yere füzeler, gemisavar füzeler, radyasyon önleyici füzeler ve çeşitli bomba türleri ile donatıldı. Fransızların yanı sıra, diğer bazı Rafale ihraç versiyonları da dünyanın en iyi havadan havaya füzesi olan MBDA Meteor'u taşıyor.