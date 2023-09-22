1,7 trilyon dolara 2 bin F-35 almayı planlayan ABD'yi üzen rapor

Hükümet Sorumluluk Ofisi'nin (GAO) ABD kongresi için hazırladığı rapor, hükümete maliyeti yaklaşık 160 milyon dolar olan F-35 savaş uçağındaki sorunları gözler önüne serdi.

GAO, filonun görev yapabilme oranının Mart 2023 itibarıyla yüzde 55 olduğunu ve Pentagon'un yüzde 85 ila yüzde 90 arasındaki hedefinin çok altında olduğunu belirtti.

Bağımsız bir kongre gözlemcisi olan GAO'nun raporu, Deniz Piyadeleri'ne ait bir F-35'in Güney Carolina'da düşmesinden sadece birkaç gün sonra yayınlandı.

Şu anda envanterinde 450 F-35 bulunduran ABD ordusu 2040'ların ortalarına kadar 1,7 trilyon dolar maliyetli yaklaşık 2 bin adet F-35 satın almayı planlıyor. Bu hazırlığa dikkat çeken GAO raporu, F-35'lerin dünyanın en maliyetli savunma satın alma projesi olduğunu kaydetti.

GAO, bakım zorluklarının F-35 uçaklarının hazır olma durumunu olumsuz etkilediğini vurguladı. Pentagon'un yeterli bakım deposu kapasitesi oluşturma konusunda yıllarca geride kalması ve onarımda gecikmeler söz konusu savaş uçağının görev kapasitesinde yüzde 10'luk bir azalmaya neden olduğu belirtildi.

Pentagon'un yüklenicilere olan yoğun bağımlılığının depo bakım sürecini olumsuz etkilediğinden bahsedildi. Gecikmeler ayrıca yedek parça sıkıntısı, yetersiz bakım eğitimi, yetersiz destek ekipmanı ve onarım yapmak için gereken teknik verilerin eksikliğinden de kaynaklandığına dikkat çekildi.