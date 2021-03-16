17 yıl aradan sonra bir ilk! F-15EX teslimatı başladı

star.com.tr 16 Mart 2021 Salı 14:43 - Güncelleme: 16 Mart 2021 Salı 14:44

USAF, Boeing'in Strike Eagle olarak bilinen F-15E savaş uçağının yeni varyantı F-15EX'ten 144 adet alacağını duyurmuştu.

F-15EX, F-15C / D filosunu yenilemek ve F-15E filosunu büyütmek için uygun maliyetli ve uygun bir çözüm olarak değerlendirildikten sonra, 17 yıl içinde Hava Kuvvetlerine teslim edilen ilk 'Eagle' oldu.

F-15EX Program yöneticisi ve uçağın satın alınması, modernizasyonu ve sürdürülmesinden sorumlu Albay Sean Dorey, "Bu, Hava Kuvvetleri için büyük bir an. Geniş silah kapasitesi, dijital omurga ve mimarisiyle F-15EX, taktik savaş filomuzun temel unsurlarından biri olacak ve 5. nesil hava araçlarımızı tamamlayacak. F-15EX ayrıca, hipersonik silahlar taşıyarak kritik bir rol üstleniyor.' dedi.

ABD Hava Kuvvetleri'nin ilk F-15 savaş uçağı, 1974'te hava üstünlüğü için envantere girdi. 1989'da, F-15E Strike Eagle versiyonu ortaya çıktı.

Hava Kuvvetleri, 2001 yılında sipariş edilen son siparişler ile 453 adet kadar çeşitli F-15 savaş uçağı filosuna sahip.

Ayrıca ABD'de İsrail, Suudi Arabistan ve Japonya dahil olmak üzere çeşitli yabancı müşteriler için F-15 savaş jetleri üretildi.

F-15E'YE X'LE GELEN YENİLİKLER

F-15EX'te, geliştirilmiş bir radar, yeni yerleşik aviyonikler ve kontrol sistemlerinin yanı sıra, yeni bir işlemci ve kokpit ekranı da dahil olmak üzere, bir dizi standart sürüm güncellemesi gibi çeşitli revizyonunlar yapıldı.

Ancak, en şaşırtıcı yanı, F-15EX'in silah kapasitesi, orijinal Eagle'a göre muazzam seviyeye ulaştı. Boeing, 22 adet uçak içi havadan havaya füzeyle, F-15EX'in "kendi sınıfındaki diğer tüm savaş uçaklarından daha fazla silah taşıdığını" savunuyor.

Örneğin, F-15 sadece dört AMRAAM tarzı füze taşıyordu. F-35, maksimum taşıma kapasitesi ile karşılaştırıldığında benzer şekilde düşük bir performans sergiliyor.

F-15EX alımına karşı çıkanlar ise, savaş uçağı kapasitesinin somut bir savaş alanı avantajından çok, bir pazarlama hilesi olduğunu savunuyor.

Bu görüşe göre, F-15EX'in 22 füzesinin tamamını fırlatmaya hem ihtiyaç duyacağı hem de bu pozisyonda olacağı muhtemel bir senaryo tasavvur etmek zor.

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