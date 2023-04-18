18 adet Rafale jeti için geri sayım başladı! Resmen onay verildi

Fransız uçak üreticisi Dassault geçtiğimiz dönemlerde Endonezya'ya 42 adet Rafale savaş uçağı satmak için anlaşma imzalamıştı. Toplamda 42 adetlik filonun İlk etapta 6 tanesini teslim alan Endonezya, şimdide 18 tanesine onay vererek sayıyı 24'e çıkaracak. Havadan havaya füze tedariki Rafale'lerin Endonezya'ya maliyeti 2,3 milyar dolar olması bekleniyor.

18 ADET RAFALE JETİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!



La Tribune'de yer alan habere göre; Endonezya çok yakında ek 18 Rafale alımını etkinleştirecek. Söz konusu bu gelişme Endonezya'nın satın aldığı Rafale sayısını 24'e çıkaracak. Resmi açıklamanın ise Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto'nun Paris'e yapacağı ziyaret sırasında duyurulabilir.

Endonezya, Şubat 2022'de 42 adet Rafale için bir anlaşma imzaladı, ancak mali koşullar uçağın aşamalı siparişine izin vermedi. Silahlarla birlikte 42 uçağın maliyetinin 8,1 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. İlk 6 Rafale siparişi 1,1-1,3 milyar dolara mal olurken, 18 Rafale için 2,3 milyar dolar (havadan havaya füze tedariki dahil) öngörülüyor gibi görünüyor.

MÜŞTERİ LİSTESİ KABARIK



Rafale'nin uluslararası müşteri listesi de oldukça kabarık. Fransız avcı uçağına Fransa ve Endonezya'nın yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (80 uçak), Mısır (55), Katar (36), Hindistan (36), Yunanistan (24) ve Hırvatistan (12) tarafından sipariş verildi.