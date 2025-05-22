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  • 180 milyon dolarlık anlaşma tamam: 1404 adet GBU-39/B alacaklar
Savunma

180 milyon dolarlık anlaşma tamam: 1404 adet GBU-39/B alacaklar

ABD ile Polonya arasında GBU-39/B bombası satışına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Yapılan anlaşma kapsamında Polonya, ABD'den değeri 180 milyon dolar olan bin 404 adet GBU-39/B bombası satın alacak.

IHA22 Mayıs 2025 Perşembe 15:02 - Güncelleme:
180 milyon dolarlık anlaşma tamam: 1404 adet GBU-39/B alacaklar
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Polonya'ya bin 404 adet GBU-39/B hassas güdümlü süzülme bombası ile tamamlayıcı parçalarının satışına onay verdi. ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı'ndan (DSCA) yapılan açıklamada "Önerilen satış, Polonya'nın mevcut ve gelecekteki tehlikelerle başa çıkma kabiliyetini artırarak, havadan karaya etkili saldırı gerçekleştirme yeteneğini, Polonya'nın egemen topraklarını koruma kapasitesini ve NATO gerekliliklerini karşılama kabiliyetini güçlendirecektir" denildi. Ana yüklenicisinin Boeing olduğu satış anlaşmanın maliyetinin ise 180 milyon dolar olduğu açıklandı.

HAVADA 110 KİLOMETREDEN FAZLA SÜZÜLEBİLİYOR

GBU-39/B, ABD cephaneliğindeki en küçük kalibreli hassas güdümlü süzülme bombası olarak biliniyor. GPS güdüm sistemine sahip olan 110 kg ağırlığındaki bomba sabit kara hedeflerini imha da kullanılıyor. Havadan atıldığında 110 kilometreden fazla süzülebilen GBU-39/B bombası Amerikan Hava Kuvvetleri tarafından 2005 yılından bu yana kullanılıyor.

ABD, Mayıs ayı başında da Polonya'ya 400 adet AIM-120D havadan havaya füze satışına onay vermişti. Bu satışın bedeli ise 1,3 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

  • GBU-39/B bombası
  • anlaşma
  • polonya
  • defence news

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